Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçının ardından 

Fatih UZUNER / İSTANBUL,() -

THY Avrupa Ligi'nin 20'nci haftasında evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir ekibe karşı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Olympiakos'a karşı ekstra konsantre olduklarını ve bunu gösterdiklerini belirterek, "Onların maçında savunma her zaman çok önemlidir. Her zaman ekstra konsantre oynamanız gerekiyor. Takım olarak bunu gösterdik. Bütün bunlardan dolayı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Agresif savunmamız bize güzel şeyler getirdi. Oyuncularıma bir güzel maç için daha teşekkür ediyorum. İyi bir takımı yendik" diye konuştu.

"GREEN BU AKŞAM ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

Green'in performansından çok memnun kaldığını ifade eden deneyimli başantrenör, "Bu akşam şutları etkiliydi ve agresif oynadı. İsimlerden çok fazla bahsetmeyi sevmem ama Ali Muhammed de 10 asist yaptı ve savaştı. Sahaya çıkan tüm oyuncular katkıda bulundu. Vesely'nin de sakatlığı vardı ama takıma yardım etmek için sahaya çıktı. Ona da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

BLATT: "FENERBAHÇE BU AKŞAM ÇOK İYİ OYNADI"

Olympiakos Başantrenörü David Blatt ise maçta sarı-lacivertli ekibin çok iyi oynadığını dile getirerek, "Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko'nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-David Blatt'ın açıklamaları

-Zeljko Obradovic'in açıklamaları