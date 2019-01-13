Fenerbahçe Beko - Adatıp Sakarya BŞB: 89-64

İSTANBUL ()
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Wilbekin 5, Alp Karahan 12, Edogi 12, Etou 12, İzzet Türkyılmaz 5, Burak Eşlik 8, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 5, Barlow 3, Hüseyin Çevirgen, Mehmet Meriç 2
1'İNCİ PERİYOT: 19-15
İLK YARI: 44-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-46
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.