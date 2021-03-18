Fenerbahçe başvurdu, Ahmet Çakar "isim vermem" dedi!

Futbol dünyası son zamanlarda futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe ile ilgili sözlerini konuşuyor. Beyaz TV'de yayınlanan futbol tartışma programı olan Beyaz Futbol'da yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen yorumcu Ahmet Çakar, son programda çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Şu an aktif olarak görev yapan bir hakemle yaklaşık 5 ay önce görüşme yaptığını kaydeden Ahmet Çakar, hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini söyledi. Kendisi de eski bir hakem olan Ahmet Çakar'ın bu sözleri sporun gündeminde geniş yankı uyandırdı.

"İşkence yapsalar bile o ismi vermem"

Usta yorumcunun bu ifadeleri üzerine Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunan Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın bu sözlerinin gerçekliğinin araştırılmasını talep etti. Süper Lig'de sert bir şampiyonluk yarışının sürdürüldüğünü hatırlatan Fenerbahçe yönetimi, bu sözlerin araştırılmasının ligin şeffaflığı üzerine olumlu etkiler yapacağını bildirdi. Fenerbahçe'nin bu isteğini yorumlayan Ahmet Çakar ise kendisine işkence dahi yapılsa bu hakein ismini asla vermeyeceğini söyledi.

"Hakkınızı helal edin"

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine TFF, konuya dair açıklamada bulundu. TFF, Ahmet Çakar'ın bu sözlerinin araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldığı kaydedildi.

TFF'nin bu başvurusunun ardından Ahmet Çakar, Twitter'dan kafaları karıştıran bir açıklamada bulundu. Twitter'dan "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." şeklinde bir paylaşım yapan Çakar'ın ne demek istediği konusunda tartışmalar yapıldı. Bu paylaşımın, usta yorumcunun Beyaz Futbol adlı programdan ayrılacağının sinyali olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ligde zor günler geçiriyor!

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, yaptığı son 5 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Ligde yaptığı son maçta evinde Gençlerbirliği'nde 2-1 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş 63 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 61 puanla ikinci ve Fenerbahçe 58 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Pazar günü lider Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 08:51