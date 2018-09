Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan önemli açıklamalar!

"Kimse vazgeçilmez değil, esas olan Fenerbahçe'mizdir"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programında gündeme ve kulübün projelerine dair açıklamalarda bulundu. Özsoy, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün gündeme ve Fenerbahçe'de yaşanan son durumlarla ilgili sorularına yanıt verdi.

Semih Özsoy, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında 4-1 yenildikleri Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Kötü bir geceydi bizim için, hem futbol olarak hem de yönetim olarak. Futbolculardaki isteksizlik ve durgunluk bizi üzdü. Oradan hemen Samandıra'ya geçtik. Orada bir toplantı yaptık. Bu sonuç bizi gerçekten üzdü" dedi.

"OYNANAN FUTBOL BİZİ DE TATMİN ETMİYOR"

Takımın toparlanacağını belirten Özsoy, "Her zaman olduğu gibi maç sonrası Samandıra'ya gittik. Futbolcular da bir kaç video izledi. Kötü alınan sonuçtan sonra hemen bir karar almak doğru değil. Takım toparlanacaktır. Oynanan futbol bizi de tatmin etmiyor" diye konuştu.

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL, ESAS OLAN FENERBAHÇEMİZDİR"

Takımın iyi performans sergileyebilmesi için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Özsoy, "Kimse vazgeçilmez değil, esas olan Fenerbahçe'mizdir. Hata yaparsak bundan dönmesini de biliriz. Bunun da en güzel örneği Marco Fabian. Anlaşma olmamasının asıl nedeni oyuncunun sakatlığı" şeklinde konuştu.

"GRUPTAN KESİN ÇIKARIZ"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruptan çıkacaklarına inandıklarını vurgulayan Sarı-lacivertli yönetici, "Dünkü mağlubiyetin izahı olmaz ama biz bu gruptan çıkarız. Bundan sonraki maçlar daha iyi olacaktır ve biz bu gruptan kesin çıkarız" ifadelerini kullandı.

"FİKRET ORMAN'IN KULLANDIĞI 'KATLETMEK' KELİMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile ilgili de konuşan Özsoy, "Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Samimiyet dediğimiz şeyin her platformda olması lazım. Sözde kalmamalı.

Geçmişe sünger çekilecekse, temiz sayfa açılacaksa, cam iki taraftan temizlenir. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Fikret Orman'ın kullandığı 'katletmek' kelimesi kabul edilebilir değil. Kendi iç işlerinde bir mesaj mı gönderiyorlar, hocalarını başka bir yere mi hazırlıyorlar bunu da bilmiyoruz.

Biz Konya'da dostluk mesajları verirken Fikret Orman'ın aynı saatlerde Aykut Kocaman hakkında konuşması anlamsızdı. O maçta ben seyirciydim. Benim bile suçum vardır. Aykut Kocaman'ın bir suçu yok. Biz Kocaman ile yolları ayırdık ama gönül bağımız devam ediyor.

Bu açıklamalar kabul edilemez. Şenol Hoca'nın yaptıklarını nasıl açıklayabiliriz? Şenol Hoca yine bazı açıklamalar yapar ancak artık kimse inanmaz. Kınıyoruz. Biz herkesi konuk ederiz. Serdar Adalı'ya da hayırlı olsun, buyursun gelsin. Bizler herkesi misafir ederiz. Biraz daha aklı selim davranılmalı.

Biz her adımı atmaya hazırız. Biz olduğumuz yerde yalnız kalırsak ya öteki tarata katılacağız ki bunu hiç istemiyoruz, ya da gruplaşma olacak. Negatiflikten beslenmenin kimseye faydası olmaz" dedi.

Semih Özsoy, sözlerine şöyle devam etti;

"Küfürler edilirken durdurmak yerine tasdik etmek kabul edici değil. Ali başkan niye Şenol Güneş'e çiçek versin? Bu külliyen yalandır. Ağırlamak başka bir şeydir, ağırlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı küfür etmeyecektir. Bize yakışmaz.

Çiçek konusu açılmadı bile. Bizim çiçek verme gibi bir durumumuz yok. Geçen sene kaleci Tolga ve Şenol Hoca'nın yaptıkları kabul edilebilir değil. Bunlar tekrar yapılmadığı sürece hiçbir şeyin olmayacağına garanti verebilirim. Biz taraftarımıza güveniyoruz."

"BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI KÜFÜR ETMEYECEKTİR. BİZE YAKIŞMAZ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları şöyle;

- Günü kurtarmak için anlık kararlar almak istemiyoruz. Aykut hoca dinlenmeye ihtiyacı vardı ve bu kararı değil de tam tersini yapsak ve aynı sonuçları da alsak biz işin içinden kolayca sıyrılırdık ama bu doğru olmazdı.

"İNANIYORUZ VE KAZANACAĞIZ"

- Beşiktaş maçı ile ilgili aksi bir durum düşünmüyoruz. İnanıyoruz ve galibiyetle ayrılacağız. Bizim acele kararlar almadığımızı pazartesi günü görmüş olacaksınız.

"TARAFTARLARIN ALİ KOÇ'A SINIRSIZ BİR KREDİSİ VAR"

- Taraftarların Ali Koç'a sınırsız bir kredisi var. Taraftar her zaman iyi olsun isterler. Cocu'yu sevmediklerinden değil, galibiyet istediklerinden dolayı. Bizim çevremizde çok büyük tepkili insanlar yok.

- Roberto Carlos çok iyi bir insan, iyi bir oyuncuydu ama bence teknik direktörlük seviyesi Fenerbahçe için şu anda yeterli değil. İnşallah günün birinde gelir.

"ERSUN YANAL BU KULÜPTE GÖREV YAPTI ANCAK ŞU ANDA BİR HOCAMIZ VAR"

- Antrenörümüz var, yolumuza da devam ediyoruz. Biz kesinlikle 'Bizim olduğumuz sürece bu kapıdan içeri kimse giremez' demeyiz. Futbolcular ve hocalara aynı seviyedeyiz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yaptı ancak şu anda bir hocamız var.

"DİNAMO ZAGREB MAÇI TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞI"

- Tüm sorumluluk bizde. Bir yanlış varsa bizim yanlışımızdır. Dinamo Zagreb maçı tamamen hayal kırıklığı. Transferlerimizin kötü olduğuna inanmıyorum. Ali Koç'un kulübü nereden aldığını unutmamak lazım. Burada bir mühendislik var. Verilen raporlar doğrultusunda ve Cocu'nun raporları doğrultusunda transferlerin iyi olduğuna inanıyorum. Kontratlı oyuncu gitmediği sürece gönderemezsin. Bazı oyunculara teklifler geldi ancak gitmek istemediler. Bizim geçiş dönemi dediğimiz sıkıntılı dönemde bu dönemdi. Biz mazbatayı aldığımız zaman çoğu kulüp transferleri tamamlamıştı.

- Performans olarak bakarsanız iyi olmadığı ortada. Kendisini de gönderemedik. Oyuncuya bağlı ancak ben Kameni transferini yapmazdım.

"OZAN TUFAN BİZİM İÇİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

- Ozan Tufan'dan çok ümitliydik. Zamanında büyük paralara alındı. Hazırlık kampına 8 kilo vererek dönmüştü. Faydalanmak adına elimizden geleni de yaptık. Sonra bir düşüşe geçti. Kafası mı karışık bilemiyoruz. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Ozan Tufan için Fikret Orman bir takas teklifinde bulundu ancak olamayacağını söyledik. Bize teklif edilen oyuncular da vereceğimiz oyunculara karşılık almak istemediğimiz oyunculardı.

"4'ÜNCÜ YILDIZI İSTİYORUZ. 5'İ DE İSTİYORUZ"

- 4'üncü yıldızı istiyoruz. 5'i de istiyoruz. Taraftar şampiyonluğu özledi. Hırslıyız. Umarım bu seneyi en iyi şekilde atlatarak şampiyon oluruz. Biz öyle bir sistem kurmak istiyoruz ki gelecek için kalıcı olsun.

- Biz 100'üncü yılımızda şampiyon olmuştuk. Lefter sezonunda da oluruz.

"DEVRE ARASI TRANSFERİ İÇİN ŞU ANDA BİZE GELEN BİR RAPOR YOK"

- Devre arası transferi için şu anda bize gelen bir rapor yok ama devamlı eleştirilen scout sistemi takipte. Ancak bize rapor gelmedi. Enes Ünal'ı Manchester aldı. Hiç oynatmadan sattı. Bizde de neden olmasın.

- (kaleci konusu) Karar tamamen Cocu'nun kararıdır. Kaleci konusunda yeterli olduğumuzu sezon başında Harun almayarak gösterdik. Ancak gelen raporlar doğrultusunda transferimizi yaptık. Volkan ve Mert birlikte oynadığı sene Volkan harikaydı. Burada konuşacağım şey doğru olmaz. Volkan bizim neferimizdir, bu bizim 1 yıl sonrasında tekrar sözleşme yapmayacağımız anlamına gelmiyor.

- Ozan'ın bize faydası yoksa, rahatlıkla istediği yere gidebilir bedeli karşılığında. İsterse Galatasaray isterse de Beşiktaş'a gidebilir. Bize kazancı olacaksa isteyen oyuncu istediği yere gidebilir.

"YENİ BİR YÖNETİMİZ VE ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

- (Finansal konular) Yapılanma diye bahsettiğimiz finansal kriterler. Yeni bir yönetimiz ve çok çalışıyoruz. Arkadaşların tamamı çok büyük bir özveriyle çalışıyor, belki de en az çalışan benim. Arzu ettiğiniz takdirde gelin ziyaret edin gösterelim. Burhan bey bunun üzerinde reklam ve pazarlama departmanı olarak çok çalışıyor. Bu çok sıkıntılı bir süreç ancak bunu atlatmak zorundayız. Belki de UEFA Türkiye için yeni bir yapılandırma yapar bilemeyiz.

- Tolga Ciğerci beğendiğimiz bir oyuncu olduğu için kadromuza kattık.

- Yönetim olarak amatör şubeleri daha da ileriye taşıyacağız.

- Erkek basketbol takımında şu anda sponsorluk geliri sıfır. Obradovic'i Fenerbahçe'ye kimse getirmedi, kendisi geldi."

"OBRADOVİC BİZİMLE KALACAKTIR"

- Obradovic'i ben değil Fenerbahçe getirdi. Böyle büyük hocalar, büyük takımları seçerler. İklime, atmosfere geldi. Hocalarımız çok değerli bizim için. Kurulu bir düzen var ve yapacaklarımız ortada. Ancak kazanılacak her şey kazanıldı. Bu da bizi daha çok çalışmaya itiyor. Bu iklim devam ettiği sürece de Obradovic bizimle kalacaktır.

- Önümüzdeki sezon Hırvatistan, İtalya kampları yerine reklamı iyi sağlayacak Çin'e yolculuk yapabiliriz. Belki de oradan bir oyuncu bile transfer yapabiliriz, böyle bir düşüncemiz var.

- (Avrupa kupaları) En kısa zamanda getireceğiz. Şu yapılanma bir kaç yıl sürecek gibi gözüküyor, sonrasında da illa ki bir kupa gelecektir. Basketbolda nasıl geldiyse futbolda da gelecektir.

- (Dinamo Zagreb mağlubiyeti) Bunun bir sebebi bir izahı yok. Hiç bir futbolcu isteksiz oynamaz. Dün daha kötü de olabilirdi. Bunu ben kelimelerle anlatamam ancak daha iyi olacaktır.

- Altyapı beklediğimiz gibi çıkmadı.

- Seçildiğimizin ilk haftası sessiz sedası UEFA'ya gittik. Başkan da kabul etti. Yapılanmaya uygun olduğumuzu göstermek için dersimize çalışıyoruz.

- Fernandao'ya gelen teklif o günün şartlarında çok iyiydi. Dirar için masada olan bir teklif yok.

- Forma sponsorluğu konusunda da çalışılıyor. İsim veremem ama yakında netleşecek. Beklentilerimiz doğrultusunda bir imza olacaktır.

- VAR'la ilgili bir geçiş süreci oluyor. Hakemler için hiç bir şey söylemek istemiyorum. Biz eskiden olduğu gibi kağıdı elimize alıp, tutuğumuz takımı yazarak neler yapacağımızı yazalım.

Kulüp televizyonunu kapatmak hiç gündemimize gelmedi.

- (Futbolcu maaşlarının TL'ye dönmesi) Bu zaten bize bir tercih değil, olması gereken bir karar. Biz de olması gerekeni yapmak zorundayız. Bunun ülke menfaatine olacağı gibi kulüp için de menfaat olacaktır. Bunun da yapılması gerekiyor.

