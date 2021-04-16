Fenerbahçe- Başakşehir Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında Başakşehir'e misafir oluyor. Fenerbahçe kulübü şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ı yakalamak için deplasmanda Boz Baykuşları yenmenin hesaplamalarını yapıyor. Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yarışında avantaj elde ederek lider konuma gelmek istiyor. Emre Belözoğlu ile güzel bir çalışma motivasyonu bulan takım maçlarında başarı göstermeye başladı.Düşme hattı ile arasında mesafe açmaya çalışan Turuncu Lacivertliler ise kendi evinde galip gelmek istiyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!

Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında sarı-lacivertli takım Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetiminde olan Fenerbahçe tekrardan şampiyonluk yoluna dahil olmak için çalışmalarını sıkı tutuyor. 18 Nisan Günü Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım 3 puanı almayı hedefliyor.

Başakşehir Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman ve Saat Kaçta?

18 Nisan Pazar günü oynanacak olan maçın başlama saati 19:00 olarak belirlendi. Başakşehir Süper Lig'in 35 haftasında, Fatih Terim'in stadyumunda sarı-lacivertli takımı ağırlayacak. iki takım arasında izleyeceğimiz kıyasıya rekabet BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11'ler:

Başakşehir için muhtemel ilk 11: Tolga, Demba Ba, Volkan, Uğur, Cemali Visca, Deniz, Giuliano, Ponck, Epureanu, Ndyaishimiye,

Fenerbahçe için muhtemel ilk 11'ler: Altay, Serdar, Gökhan, Caner, Valencia, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelcas, İrfan Can

Fenerbahçe Başakşehir Maçına 3 Eksik ile Çıkıyor

Sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynayacağı maç öncesi 3 oyuncunun eksikliği gündemde. sakatlığı bulunan Diego, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar'ın Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de kart cezalı futbolcu bulunmuyor.

Başakşehir Fenerbahçe Maçına 8 Oyuncu Eksik Çıkıyor

Sahasında sarı-lacivertli takımı misafir edecek olan, Başakşehir’de 8 isim sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Hasan Ali, Junior Caiçara, Leo duarte, Mert Günok, Skrtel, Ömer Ali Şahiner, Rafael, Bolingoli, Fenerbahçe karşısında maçta forma giyemeyecek.