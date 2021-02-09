Fenerbahçe- Başakşehir Maçı Hangi Kanalda? İlk 11'ler

Heyecanlı bekleyişe dakikalar kala Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe evinde, Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i misafir edecek. Ülker stadında saat 20.45 de yaşanacak karşılaşma ATV ekranlarında yayımlanacak.Geçtiğimiz günlerde Sarı-kırmızılı takıma mağlup olan Fenerbahçe, moral bulmak adına tur atlamak istiyor.Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe ise son 16 turunda Kasımpaşa'ya 1-0 geçmişti.

Hakem Fırat Aydınus’un yönetecek olduğu maç taraftarlar tarafından heyecan içinde bekleniliyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlık yaşayan Gustavo, Pelkas, İrfan Can Kahveci bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Başakşehir için ise, Rafael, Boli Bolingoli- Mbombo, Tolga Ciğerci, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Caiçara Forma giymesi beklenmezken Ömer Ali ve Hasan Ali, Mahmut Tekdemir’in forma giyip giymeyeceği Maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin çok konuşulan yeni transferleri Osayi-Samuel ve Mesut Özil'in maça kulübede başlaması tahmin ediliyor. sakatlığı yüzünden oynayamayacak diğer bir isim ise Novak olduğu öğrenildi.

Cisse, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Atilla Szalai, Lemos

Başakşehir için (muhtemel) 11

Hasan Ali, Uğur, Mert, Giuliano, Gulbrandsen, Epureanu, Azubuike, Duarte, Fernandes, Ndayishimiye, Crivelli

Başakşehir ligde son 6 maçta başarısız bir şekilde devam ediyor, 6 maçın 4'ü yenilgi olmak üzere iki beraberliği mevcut. İstanbul ekibi süper kupada da, Bordo-mavi takıma mağlup olarak son 7 maçında galip gelemedi.

Fenerbahçe ve Başakşehir bu akşam 20.45 de ATV ekranlarında 29. karşılaşmasını yaşayacak. Daha önceki maçlarla Sarı-lacivertli takım 14 galibiyeti Medipol Başakşehir ise 10 galibiyeti mevcut. İki takımın beraber kaldığı maç sayısı ise 4 olarak bilinmekte.

Medipol Başakşehir'in teknik direktörlüğüne gelen Aykut Kocaman, henüz bir galibiyet yaşayamadı. Önce Galatasaray mağlup olan takım Daha sonrasında ise Karagümrük’emağlup olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 19:33