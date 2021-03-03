4 Mart Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe ve Antalyaspor maçı için nefesler tutuldu. Yarınki karşılaşmada İrfan Can'ın ilk kez forma giymesi bekleniliiyor.

Yarınki maç Fenerbahçe için oldukça önemli, sarı-kırmızılı takımın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe zirve için tekrar rekabet edecek.

Yarınki karşılaşmada, yedek kulübede bulunacak olan İrfan Can’a şans tanınması durumunda karşılaşmada ilk kez forma giyecek.

Sarı-lacivertli takım yarınki karşılaşmaya 6 eksik ile çıkacak. Fenerbahçe takımının oyuncularından Gustavo ve Sadık Çiftpınar Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, yapmış olduğu hareketlerden dolayı hafta sonu değerlendirmeye alınacak olan Caner Erkin ve yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle sezon erken kapatan Perotti forma giyemeyecek. Diğer yandan sarı kart cezası alan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş Antalyaspor Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu kart ceza sınırında, Sinan Gümüş, İrfan Can Kahveci, Valencia, Tisserand, Yarın oynanacak olan maçlar sarı kart görmeleri durumunda takımın bir sonraki karşılaşmasında yer alamayacak. Diğer yandan ise Caner Erkin’de kart cezası sınırında bulunan futbolculardan. Sarı-lacivertli takımı ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna kalkmış oldu İrfan Can Kahveci, yarınki maçta ilk kez forma giyecek.

Antalyaspor Fenerbahçe arasında toplam oynanan 49 maçın 32'sini sarı-lacivertli takım kazanırken, 8'ini ise Antalyaspor kazandı. İkili 9 kere berabere kaldı. Fenerbahçe toplamda bu karşılaşmada 89 gol atarken, Antalyaspor ise bu gollere de 40 karşılık verdi. Süper Lig'in ilk yarısında oynanmış olan Fenerbahçe Antalyaspor müsabakasında, sarı-lacivertli takım 2-1 galip geldi. Sarı-lacivertli takım, yarınki rakibi ile İstanbul'da yapmış olduğu maçlarda tam 3 kere mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakibi olan Antalyaspor ile evinde yapmış olduğu 23 maçtan 20'sinden galip olarak ayrıldı.

Fenerbahçe- Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

Yarın, 4 Mart Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma Ülker Stadı'nda gerçekleşecek olan maçın başlama saati ise 19:00 olarak belirlendi. Maçın hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Bu heyecanlı karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.