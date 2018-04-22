Fenerbahçe, Antalyaspor'a hazır

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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