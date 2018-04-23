Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-1

Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

STAT: Ülke

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertan, Serkan Çimen

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar (Dk. 71 Valbuena), Giuliano, Aatif(Dk. 90+1 Alper), Soldado (Dk. 72 Janssen)

ANTALYASPOR: Boffin - Celustka, Djourou, Diego, Sakıb (Dk. 77 Emre Güral), Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Jevtovic), Charles (Dk. 85 Harun Alpsoy), Nazım Sangare, Hakan Özmert, Maicon, Doukara

GOLLER: Dk. 14 Aatif, Dk. 20 Soldado, Dk. 62 Giuliano, Dk. 90 Valbuena (Fenerbahçe) - Dk. 36 Doukara (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Djourou, Charles (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

14'üncü dakikada Şener'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top Djourou'dan sekerek Aatif'ın önünde kaldı. Aatif'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Giuliano pasını Soldado'ya iletti. Soldado'nun kalesini terk eden Boffin'i geçtikten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

24'üncü dakikada Hasan Ali'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Djourou'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topla buluşan Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

29'uncu dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı içinden sert vuruşunda kaleci Volkan topu çeldi. Oyun alanına dönen topla buluşan Nazım Sangare'nin çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp Doukara'nın önünde kaldı. Doukara'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

44'üncü dakikada Boffin ile karşı karşıya kalan Dirar pasını boş durumdaki Giulinao'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruş savunma engeline takıldı.

49'uncu dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

55'inci dakikada Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Hakan Özmert vurdu ancak yerden seken topa kaleci Volkan hakim oldu.

62'nci dakikada Giuliano, pasını savunma arkasına kaçan Dirar'a aktardı. Dirar, ceza sahasına girer girmez pasını Giuliano'ya iletti. Brezilyalı oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

66'ncı dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Soldado'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81'inci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Boffin topu oyun alanına çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

82'nci dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Antalyaspor ceza yayı önünde Giuliano pasını Valbuena'ya verdi. Fransız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TARAFTARLARDAN BEŞİKTAŞ VE GÜNEŞ'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile siyah beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen ZTK maçı nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar maç boyunca Şenol Güneş ve siyah beyazlı takım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

ALPER POTUK KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Alper Potuk, 2 maç sonra kadroya alındı. Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından mücadeleye yedek soyundurulan Alper Potuk, 90+1'inci dakikada Aatif'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aykut Kocaman, Eljif Elmas ile Mauricio Isla'yı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle yine kadroya dahil edemezken, Beşiktaş maçında kadroda bulunan Ozan Tufan, Antalyaspor maçında kendisine kadroda yer bulamadı.

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