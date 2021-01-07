Fenerbahçe Alanyaspor maçını izle Bein Sports Fener Alanya jestyayın netspor canlı maç izle

Fenerbahçe Alanyaspor maçını izle. Fenerbahçe Alanyaspor canlı maç izle. 7 Ocak Fenerbahçe Alanyaspor maçını izle! Şifresiz Fenerbahçe Alanyaspor canlı yayını! Fenerbahçe Alanyaspor Bein Sports izle! Fener alanya canlı maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor Bein sports 1 yayını! Fenerbahçe Alanyaspor jestyayın izle. Fenerbahçe Alanyaspor netspor izle!

Fenerbahçe Alanyaspor maçını izle Bein Sports

Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe Alanyaspor izle! Fenerbahçe Alanyaspor canlı maç izle! Şifresiz Fenerbahçe Alanyaspor Bein Sports izle! Fenerbahçe Alanyaspor maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor canlı maç yayını! süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor bein sports maç izle.

Beşiktaş'ın lider kapattığı Süper Lig 17. haftada ev sahibi Fenerbahçe zorlu Alanyaspor sınavına çıkıyor! Bu sezon Çağdaş Atan yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve flaş bir performansa imza atan Alanyaspor, zorlu 90 dakikada Fenerbahçe'nin rakibi oluyor. Kıran kırana ve bol gollü geçmesi beklenen Fenerbahçe Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Saniyeler içinde başlayacak Fenerbahçe Alanyaspor maçı için bir yandan araştırmalar da sürüyor. Fenerbahçe Alanyaspor CANLI MAÇ YAYINI bilgileri ve diğer maç detayları haberimizin devamında sizlerle...

Süper Lig'de zirve yarışının iyiden iyiye kızıştığı 17. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor oluyor! Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan ve flaş galibiyetlerle adından söz ettiren Alanyaspor, zorlu 90 dakikada Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Erol Bulut yönetiminde yaşanan puan kayıplarının ardından şimdi son haftalardaki galibiyetlerle çıkışa geçen Kanarya zorlu maçta Alanyaspor'u mağlup etme peşinde. Beşiktaş'ın liderliğe yükseldiği, Gaziantep'in galibiyetle kapattığı, Galatasaray'ın ise Konyaspor'a mağlup olduğu haftada gözler Fenerbahçe - Alanyaspor maçına çevrildi! Futbolseverler ve iki takım taraftarları heyecanla Fenerbahçe - Alanyaspor canlı maç bilgilerini araştırıyorlar. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI!

CANLI Fenerbahçe Alanyaspor Maçı

Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor maçı 7 Ocak 2021 Perşembe (Bu akşam) saat 19:00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Fenerbahçe Alanyaspor maçı Kadıköy Ülker Stadyumunda, Koronavirüs önlemleri nedeniyle tamamen seyircisiz olarak oynanacak. Bol gollü geçmesi beklenen Fenerbahçe Alanyaspor maçında iki ekipte liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak ve moralini kaybetmemek için sahaya çıkacak! Zorlu 90 dakika gülen Fenerbahçe mi yoksa Alanyaspor mu olacak?

Futbolseverlerin merakla başlamasını beklediği Fenerbahçe Alanyaspor maçı Bein Sports hd 1 Kanalından Naklen ve Kesintisiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçının seyir zevkine yayıncı kuruluş Bein Sports 1 ekranlarından HD olarak ortak olabilecekler.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Tanzanyalı forvet oyuncusu Mbwana Samatta geçen hafta sakatlığını atlatarak takıma yeniden katılmıştı. Yıldız oyuncunun bu hafta Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin mimarı olarak 2 golü bulunan Thiam'ın forvet hattında mücadeleye başlaması beklense de teknik direktör Erol Bulut'un Samatta'yı da maçın gidişatına göre oyuna sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Cisse'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor. Kemal Ademi ise yedek kulübesinde oturacak.

Fener'de Mesut Özil Sesleri

Fenerbahçe'de zorlu Alanyaspor maçı kadar Mesut Özil transferi de konuşulmaya başlandı. Yıllardır adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in transfer döneminin başladığı bu günlerde İstanbul manzaralı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından transfer dedikoduları ayyuka çıktı. Başta Acun Ilıcalı ve Başkan Ali Koç'un Mesut Özil için girişimlerde bulunduğu sır değil. Ancak Mesut Özil transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ilerleyen günlerde kesinlik kazanacak.

Alanyaspor Moralli

Son lig maçında son Şampiyon Başakşehir'i 3-0'la geçerek moral bulan Alanyaspor, kaybettiği liderlik koltuğunu geri alabilmek için bu akşam Fener deplasmanında galibiyet arayacak. Çağdaş Atan ve öğrencileri cesur bir oyunla Fenerbahçe'yi mağlup etmenin peşinde. Moubandje, Efecan Karaca ve Juanfran gibi yıldızlarıyla sonuca gitmek isteyen Alanyaspor, bu maçı kazanırsa puanını 33 yapacak ve 2. sıraya yükselecek.

Fenerbahçe Galatasaray'ı Geçecek

Fenerbahçe bu akşam konuk edeceği Alanyaspor'u yenmesi durumunda, bu hafta Konyaspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönen ve 30 puanı bulunan Galatasaray'ı geçerek 32 puanla 2. sıraya yükselecek. Teknik direktör Erol Bulut da 33 puanlı lider Beşiktaş'ın daha fazla puan farkı açmaması gerektiğini belirterek oyuncularından 3 puana konsantre olmalarını istedi.