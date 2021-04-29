Fenerbahçe- Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman ve Saat Kaçta?

29 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe- Alanyaspor maçının, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna ilişkin maçın detayları her iki takımın taraftarları ve maçı seyretmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe- Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a misafir olacak. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçından galip ayrılan Alanyaspor, ilk iki karşılaşmadan puansız ayrılmıştı.  Yarın gerçekleşecek olan Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması,  her iki takım için de oldukça önemliyken sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda  şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Maça dair merak ediken detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Alanyaspor ile  oynamış  oldupu son dört Süper Lig maçının birini kazanabilen ve bu galibiyeti sezonun ilk yarısında  kazanabilen Fenerbahçe, en son 2017/18 sezonunda rakibine karşı duble yaptı.

İstanbul takımlarına  rakipliklerinde son 6 Süper Lig maçını  alamayan Alanyaspor, son dört  maçında ise rakip fileleri havalandıramadı. Deplasmanda  oynamış olduğu son 10 Süper Lig maçını  vermeyen sarı-lacivertli takım, tek sezonda daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 1988/89'da yakaladı.

Bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile  beraber ilk golü attığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen üç takımdan biri olan Alanyaspor, aynı zamanda açılış golünü yediği karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip  olarak anılıyor.

Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak olan heyecanlı karşılaşmanın maç  başlama saati  20.30  olarak belirlendi. Maçı ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’da naklen yayınlanacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, bir maçında berabere kalan  sarı-lacivertli takım,  Alanyaspor'a karşı yarın oynanacak olan maçta  galip gelerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde  oynamış olduğu  35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya ise 72 puan  ile ikinci sıraya yerleşti.

Yaptığı 36 maçın 16'sında  galibiyet kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12  mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta  yerini aldı.

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