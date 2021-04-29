Fenerbahçe- Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a misafir olacak. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçından galip ayrılan Alanyaspor, ilk iki karşılaşmadan puansız ayrılmıştı. Yarın gerçekleşecek olan Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması, her iki takım için de oldukça önemliyken sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Maça dair merak ediken detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Alanyaspor ile oynamış oldupu son dört Süper Lig maçının birini kazanabilen ve bu galibiyeti sezonun ilk yarısında kazanabilen Fenerbahçe, en son 2017/18 sezonunda rakibine karşı duble yaptı.

İstanbul takımlarına rakipliklerinde son 6 Süper Lig maçını alamayan Alanyaspor, son dört maçında ise rakip fileleri havalandıramadı. Deplasmanda oynamış olduğu son 10 Süper Lig maçını vermeyen sarı-lacivertli takım, tek sezonda daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 1988/89'da yakaladı.

Bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile beraber ilk golü attığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen üç takımdan biri olan Alanyaspor, aynı zamanda açılış golünü yediği karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip olarak anılıyor.

Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak olan heyecanlı karşılaşmanın maç başlama saati 20.30 olarak belirlendi. Maçı ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’da naklen yayınlanacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, bir maçında berabere kalan sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'a karşı yarın oynanacak olan maçta galip gelerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde oynamış olduğu 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya ise 72 puan ile ikinci sıraya yerleşti.

Yaptığı 36 maçın 16'sında galibiyet kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yerini aldı.