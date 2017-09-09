Fenerbahçe 2-3 Başakşehir Maç Özeti Golleri Fener Evinde Yıkıldı

süper Lig'in 4.haftasında akrşı karşıya gelen Fenerbahçe Medipol Başakşehir mücadelesinde gol sğaanağaı yaşandı. İki güçlü takımın kıyasıya mücadelesinde nefesler tutuldu. dev maçın geniş özeti ve perde arkası özet görüntüleri

maça hızlı başlayan ve golü arayan takım Medipol başakşehir oldu. ve maçın henüz 2.dakikasındaJoseph Attamah'ın golüyle 0-1 öne geçti.33.dakikada Emmanuel Adebator'un golüyle farkı ikiye çıkardı.0-2 Nabil Diar 43.dakikada attığı golle farkı bire indirdi.1-2 bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunuda belirledi.

ikinci yarıya ise ev sahibi Fenerbahçe hızlı başladı. ve maçın 78.dakikasında Martin Skertel'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.herkes maç bu skorla bitecek diye beklerken maçın 90.dakiaksında sahneye çıkan Kerim Frei takımını öne geçirdi.2-3 ve fenerbahçe kendi evinde yıkıldı.