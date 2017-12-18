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Felipe Melo'nun 'Tudor' beğenisi !

Galatasaraylı taraftarların hala unutamadığı yıldız isimlerinin başında gelen Felipe Melo , sosyal medyadaki hareketleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.Igor Tudor'a tepki gösterenlerin arasına, Sarı-Kırmzılıların eski futbolcusu Felipe Melo da katıldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:39
Felipe Melo'nun 'Tudor' beğenisi !

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'a  tepki gösterenlerin arasına, Sarı-Kırmzılıların eski futbolcusu Felipe Melo da katıldı.2011-2015 sezonları arasındaki oynadığı futbolla Galatasaray'lı taraftarların sevgilsi haline gelen Felipe Melo takımdan gitmiş olmasına rağmen halen daha taraftarların sevgisini görüyor.

Yeni Malatya'ya 2-1 mağlup olan G.Saray'da tepkilerin odağında teknik direktör Igor Tudor var. Bir tepki de sarı kırmızılı taraftarın gönlünde yer edinen Felipe Melo'dan geldi..

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Ulan MELO burda olsaydın var ya TUDOR'U soyunma odasına kitleyip saatlerce döverdin

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