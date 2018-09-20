Federasyon başkanlarından 2020 olimpiyatları seferberliği

ANKARA,() -

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara'da bir araya geldiği federasyon başkanlarıyla 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yol haritasını çizdi.

Bakanlık Merkez Binasında gerçekleştirilen toplantıda federasyon başkanlarına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na dair beklentilerini ileten Yerlikaya, söz konusu sürecin önemini vurguladı.

Federasyon başkanlarıyla Tokyo 2020 süresinde yakın işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) hummalı ve titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydederek, "Amatör branşlardaki sporcuların gelişiminde TOHM ve sporcu eğitim merkezlerinin önemi bizler için çok büyük" dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo 2020 öncesinde önemli bir prova niteliği taşıdığını belirten Yerlikaya, "Genç sporcularımızın kazandığı madalya ve başarılar, Türk sporumuzun geleceğine ışık tutacak. Sizlerden özellikle genç sporcularımızın ve engelli branşlarında mücadele eden sporcularımızın gelişimine titizlikle yaklaşmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Uluslararası spor organizasyonlarında önemli bir deneyime sahip olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, özellikle 'marka' organizasyonların Türkiye'ye kazandırılması noktasında federasyonlardan gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.

''CUMHURBAŞKANIMIZIN İŞARET ETTİKLERİ HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ELİMİZİ VE YÜREĞİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği öneme de değinen Yerlikaya, bu ilgi ve desteğin Türk sporunun gelişimi adına büyük bir şans ve fırsat olduğu kaydetti. Federasyon başkanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planına ilişkin talimatlarını hatırlatan Yerlikaya, ''Bu alanda herkes üzerine düşen görevi dikkatli ve titizlikle yerine getirmeli. Türkiye'nin yol haritası için hepimizin büyük bir özveri ile çalışması gerekiyor. Sadece 100 günlük eylem planı değil, sonrasında konulacak plan ve hedeflerle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri hedef ve vizyona ulaşmak için elimizi ve yüreğimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Türk sporunu zirveye taşıyacak olan bu inanç ve kararlılıktır'' dedi.

Bu vizyon çerçevesinde federasyonların dijital dünyaya entegre olması gerektiğini de belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, federasyonların işlemlerinin 'e devlet' sistemi içerisinde daha aktif şekilde yer almasını istedi.

"ANTRENÖRLERİN DENETİMİ ARTTIRILMALI"

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, sporcuların fiziksel ve mental gelişimi adına büyük bir sorumluluğa sahip olan antrenörlerin, temel yükümlüklerini yerine getirmesi adına federasyonların denetiminin arttırılmasını istedi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da yer adlığı toplantıda federasyon başkanlarının görüş ve talepleriyle yakından ilgilenen Yerlikaya, bundan sonraki süreçte başkanlarla sık sık bir araya geleceklerinin altını çizdi.

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