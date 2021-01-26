Fatih Terim’den Şok Fenerbahçe Konuşması!

Galatasaray, Süper Lig’de zirve takibini sürdürüyor. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde, lider Beşiktaş’ın ise 5 puan gerisinde olarak tamamlandı. Teknik direktör Fatih Terim futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim toplantı hakkında açıklamalar yaparken yeni transferler ile ilgili yorumlar da yaptı. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü olan Terim’in hedefinde idi. Terim, takım hakkında açıklamalarda bulunurken ligde liderlik almak için de planını açıkladı. İşte Fatih Terim’den Fenerbahçe hakkında flaş sözler ve haberimizin detayları…

Sarı-kırmızılıların Puanı Yükseldi

Yeni Malatyaspor deplasmanında Ryan Babel son dakikalarda muhteşem golleri ile Galatasaray’lıları güldürmüştü. Sarı-kırmızılıların puanı ise 39’ yükseldi ve 44 puanı olan lider Beşiktaş ile aradaki farkın açılmasına izin verecek bir durum yaşanmadı. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri zorlu olan deplasmandan 3 puan almayı başardı. Ancak sergiledikleri futbol geçer not alamadı. Emre Akbaba ve Belhanda hedefe koyulan isimler arasında yer alırken, sonraki maçlar için Emre Akbaba’nın kulübeye çekilmesi beklenen gelişmeler arasında yer almaktadır.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray’dan takdir toplayan oyuncular arasında yer aldı. Gerçekleşen karşılaşmanın son bölümünde Ryan Donk ve pozisyonun oluşmasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu hücum bölgesine geçip Babel’e servis yaptı. Futbolcuların bu hareketi beğeni topladı. Teknik direktör Fatih Terim, aldıkları galibiyet sebebi ile oyuncularını kutladı. Aynı zamanda Terim, önlerinde onları bekleyen zorlu geçecek maçlar olduğunu bu yüzden tempolarını arttırmaları gerektiği bilgisini paylaştı. Sarı-kırmızılar önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Fererbahçe’nin de Galatasaray’ın ardından Kadıköy’de derbi oynayacağı öğrenildi. Cimbom 12 gün içerisinde 4 maç birden oynarken kupada Alanya’yı ligde ise Kasımpaşa’yı konuk etmek için hazır bekliyor.

Fatih Terim’den Olay Sözler

Teknik direktör Fatih Terim, bir an önce yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu takıma monte etmek isterken bu periyotta kayıp olması taraftarı değil. Ligde liderliklerini geri almak istiyorsak Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere 9 puan toplanması gerekiyor sözlerini ifade eden Fatih Terim, kupa için de adım adım ilerlemeliyiz sözlerine yer verdi.