Fatih Terim’den Fenerbahçe Göndermesi! Flaş Mesaj

Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, üstü kapalı olarak yaptığı konuşmasında Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Terim’in bu açıklamasında dikkat çekici detaylar da bulunurken dinleyiciler Fenerbahçe için flaş gönderme yorumunu yaptı. Peki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarında neler söyledi? İşte Fatih Terim işe ilgili en güncel gelişmeler ve olay konuşması hakkında detaylar…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapılan transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer listesini açıklayabileceğini söyleyen teknik direktör, Muhammet’in de yeni kadroda bulunan isimlerden olduğunu söyledi. Bir transfer dönemini daha geride bıraktıklarını açıklayan Terim, herkese geçmiş olsun, yakın zamanda ileriki transferler hakkında konuşacağım hazır olun ifadelerinde bulundu. Zaman ve paraya birlikte ihtiyaç duyulduğu hakkında konuşan Galatasaray teknik direktörü açıklayacağı liste hakkında zaman ya da paranın yetmeyeceği şeyler olabileceği konusunda da açıklamalar yaptı. Teşekkürlerini ise scout grubuna, sportif direktöre, yönetime, Abdurrahim Bey’e ve başkana da ayrıca iletti.

Teknik direktör Fatih Terim aynı zamanda gerçekleştirdiği konuşmada birlikteliğin önemine de dikkat çekti. Aç, genç, başarı isteyen bir şekilde bu dönemi atlattıklarını ifade eden Terim, bu durum için önemli mesailerin verildiğini ve bir teşekkürü hak ettikleri konusunda açıklamalarda bulundu. Bir transfer döneminin daha bitmesinin camia olarak birleşmenin gerekliliğini ortaya koyduğu hakkında konuşan Fatih Terim, bunun aslında ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekti.

Deneyimli hoca bununla birlikte Ozan Kabak transferine de değindi. Liverpool transferi hakkında Ozan Kabak’ın dün kendisini aradığını ve imza atmadan önce onu aramak istediğini söylediğini belirtti. Kabak’ın bu davranışı sayesinde çok mutlu olduğunu söyleyen Fatih Terim, özellikle son dönemlerde insanların sevgi saygı ya da vefa gibi soyut kavramlara alışık olmadığından bahsetti. Bunların aslında ne kadar güzel değerler olduğundan bahseden Terim, Ozan Kabak’ın bu davranışı sonrasında mutlu olduğunu ve hoşuna gittiğini anlatırken genelde pek yapmasa da şimdi paylaşım yaptığını söyledi. Terim, kendisi gittiği zaman Ozan Kabak’a ileride başka yerlerde olacağını söylediğini itiraf etti.