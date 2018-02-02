Fatih Terim ;'Yarı finale adımızı yazdıracağız '

Fatih Terim maç sonunda ; "Kupanın son şampiyonu karşısında yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapmamız önemliydi. Ama skor avantajımızı koruyamadık. İstanbul’da turu geçeceğimize inanıyorum”.ifadelerini kullandı.Fatih Terim, kupanın son şampiyonu karşısında yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Fatih Terim , skor avantajını ellerine geçirdikten sonra uzatmalarda yedikleri golle berabere kalmalarının yarı final şanslarını etkilemeyeceğini vurguladı. .