Fatih Terim: "Ya yönetime saygı duyacaktım ya da başka şeyler olacaktı"

Kemal Özdeş: "Toparlanıp üst sıralara çıkacağız"

Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR () - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 85 gün sonra cezasını tamamlayıp yeniden kulübeye dönmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi. “Çok özledim, ben bir futbol adamıyım” diyen Terim, “Eğer ben teknik direktörsem bulunacağım yer belli. Onun için sahaları özlemem çok doğal. Benim işim bu. Takımı idare etmeyi, yedek kulübesinde olmayı özledim” diye konuştu. Takımın oyunundan memnun kaldığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Ben iyi oynadığımızı ve mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Havaya diyecek bir şey yok ama saha zeminine diyecek çok şey var. İki takım için de kötüydü. Biz felsefemizi yansıtmaya çalıştık. Kazanma arzumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Farklı olabilirdi, oyunu erken koparabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Göztepe iyi takım, seyircisiyle güçlü bir takım. Bu statta 21'inci şampiyonluğu kazanmıştık. Burada kazanmak başka anlam ifade ediyor. Yavaş yavaş iyiye gidiyoruz. Nagatomo, Belhanda ve Emre Akbaba olmayınca kadromuzu bu kadar çıkarıyoruz. Kulübede yeteri kadar değiştirecek futbolcum vardı” yorumunu yaptı.

"OZAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEDİM AMA.."

Transfer eleştirilerine cevap veren Terim, “Herkes gibi biz de transfer istiyoruz. Yönetim de istiyor. Alacağımız zaman paramız olmuyor, paramız olduğu zaman ise zamanımız olmuyor. En iyisini almaya çalışıyoruz. Ben de Galatasaray’a yakıştıramıyorum ve uygun görmüyorum bu durumu ama 31 Ocak’a kadar zamanımız var. Taraftarımız sabırla beklesin, şu süreci kayıpsız atlatıyoruz. Galatasaray gibi çok önemli markadan bahsediyoruz. Burada transfer ulu orta konuşulmaz. Herkeste liste var. Galatasaray transfer yapar yapmaz bu sadece Galatasaraylıları ilgilendirir. 31 Ocak’a kadar Galatasaray elinden geleni yapar. Transferi yapar yapamaz hesabını verir ama ağlamaz. Ben Serdar Aziz’i de Eren’i de seviyorum. Ancak teknik bir karar verdim onlar için. Ozan Kabak’ın ise Stuttgart’a satılmasını istemedim, takımda kalmasını istedim. Biz teknik olarak Ozan’a ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yönetim ise ekonomik olarak böyle bir satışa ihtiyaç olacağını söyledi. Ya yönetime saygı duyacaktım ya da başka şeyler olacaktı. Marcao ise isabetli bir transfer oldu. Nokta atışı yaptık, daha da iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

ÖZDEŞ: "TOPARLANIP ÜST SIRALARA ÇIKACAĞIZ"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ağır sahada mücadele eden her iki takımı da kutlayarak sözlerine başladı. Özdeş, “Ağır sahada, hava koşullarında ilk 35 dakika istediğimiz gibi geçti. Pozisyon vermeden doğru oynadık. Savunma arkasına gitme isteğimiz bizi etkin kıldı. İkinci yarıda daha güvenli oynamak istedik, sahaya uygun oynamak için elimizde veri vardı. Penaltıyı atsak farkı olacaktı. Yediğimiz golde topu güven altına alamama, topu doğru şekilde kazanamama sorunu yaşadık. Savunmada yerleşim sorunu da gole neden oldu. Sayısal olarak defansta üstündük buna rağmen gol yedik. Geri dönmek için oldukça mücadele ettik. Direkten dönen toplar, karamboller var. Gassama’nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla doldur boşalta döndük. İki haftadır hak etmediğimiz kayıplar yaşıyoruz. Üzerine koyup ilerlemek bize istediğimizi verecektir, önümüzde 15 maç var. Vazgeçmeden devam etmeliyiz. Orta sıraların biraz altındayız. Toparlanıp üst sıralara çıkacağız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim’in basın toplantısı

- Kemal Özdeş’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)