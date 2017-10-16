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Fatih Terim , Trabzonspor'un başına mı geçiyor ?

Süper Lig'in 8.Haftası'nda evinde Akhisar'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da sular durulmuyor.Dün gece geç saatlerde Ersun Yanal'ın istifası sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:35
Fatih Terim , Trabzonspor'un başına mı geçiyor ?

Sezon başında Burak Yılmaz , Sosa , Kucka gibi yıldız transfer ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da işler hiç de iyi gitmiyor.Süper Lig'de 8.Hafta sonunda topladığı 9 puanlar 11.sırada yer alan Trabzonspor son olarak evinde TM Akhisarspor'a 6-1 yenilerek adeta taraftarını çileden çıkardı.

Bu ağır yenilginin ardından gece saatlerinde istafa eden Ersun Yanal'ın yerine gelicek isim ise şimdiden merak konusu oldu.Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Fatih Terim olarak gösteriliyor.Yabancı bir  teknik adam istemeyen Trabzonspor Yönetimi ligi ve takımı iyi tanıyan bir teknik adamla yoluna devam etmek istiyor.

Son Güncelleme: 16.10.2017 11:41
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