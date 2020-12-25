Fatih Terim Maçlara Çıkamayacak! Teknik Direktöre Ceza Yağmuru

Son dakika: Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim kırmızı kart gördü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 5 maç için men cezası verildi. Direktör Fatih Terim, ligde oynanacak olan 5 maç için ceza aldı, bu maçlar; Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçları sırasında takımının başında yer alamayacak.

Fatih Terim adeta ceza yağmuruna tutuldu. Teknik direktör 5 maçta Galatasaray'ın yanında ve başında yer alamayacak. Türk Futbol Federasyonu konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Terim’e verilen ceza belli oldu.Terim için toplamda 5 maçtan men cezası kararı çıktı.

Göztepe maçını locadan seyreden Fatih Terim, ligde oynanacak olan Trabzonspor, Antalyaspor maçı, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında Galatasaray’ın başında yer alamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklama yaptı yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çeşitli cezalara çarptırıldı.ihraç edilmeden önce Fatih Terim müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı olarak yaptığı hareketi sebebi ile 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI verilen Terim’e aynı zamanda 13 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,ihraç edildikten sonra Fatih Terim’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı şekilde ki hareketleri sebebi ile 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve aynı zamanda 26 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,tedbire uymama eylemi sebebi ile FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması kararı verilmiştir. 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI alan Terim aynı zamanda 16 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 00:27