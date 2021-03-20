Fatih Terim: Kırılgan bir takımız!

Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yarın akşam saat 19.00'da karşılaşacağı kritik haftada bir diğer şampiyonluk adayı Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Geceden galibiyet çıkararak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeye hazırlanan Galatasaray hiç beklemediği bir skorla şoke oldu. Karşılaşmanın ilk golü henüz 2'nci dakikada Samudio'dan geldi ve rakip Çaykur Rizespor öne geçti. Bu dakikada sonra Galatasaray, Yedlin (14) ve Emre Akbaba'nın (31) golleriyle 2-1 öne geçti. İlk yarıda son sözü 41'inci dakikada sahneye çıkan Boldrin söyledi ve ilk 45 dakika 2-2 sona erdi.

Aslan, tek maçta 4 gol yedi!

Karşılaşmada 54'üncü dakikada Skoda'nın penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor 3-2 öne geçti ancak 74'üncü dakikada Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle sarı kırmızılılar 3-3'lük eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Galatasaray galibiyet için ataklarını sıklaştırdı ancak beklediğini bulamadı. 90+3'te dos Santos'un attığı golle Çaykur Rizespor 4-3 öne geçti ve maç bu skorla sonuçlandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta galibiyet bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar şoke oldu. Bu skorla birlikte Galatasaray, oynadığı 30 maçta 61 puan toplamış oldu. Çaykur Rizespor ise puanını 34'e yükseltti.

Terim: "Olmayacak şeyler oldu"

Henüz 28 maç oynamış Beşiktaş'ın 61 puanda ve bir başka şampiyonluk adayı Fenerbahçe'nin de 58 puanda olması, pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçının önemini artırdı. Çaukur Rizespor karşısında alınan 4-3'lük yenilginin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi. Henüz 2'nci dakikada yedikleri ilk golün büyük bir talihsizlik olduğunu kaydeden Terim, bu mağlubiyeti oyuncularına yakıştıramadığını söyledi. Yaptıkları üst üste hatalar yüzünden bir maçta 4 gol yediklerini kaydeden Terim, halen daha Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olduklarını belirtti.

"Her şeyi futbolcularımın yüzüne söylerim"

Futbolda beklenmeyen sonuçların alınabildiğini kaydeden Fatih Terim, bu kadar yetenekli ve teknik futbolcuların bireysel hataları nedeniyle yenen goller için üzgün olduğunu söyledi. Golleri yedikten sonra takımın moralinin bozulduğunu kaydeden Terim, "Kırılgan bir takımız" ifadesini kullandı. Oldukça kötü bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, oyuncularını suçlamadığını ancak her hatayı da yüzlerine söylediğini aktardı.