Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu !

Haftasonunda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçı tribünden takip eden Hasan Şaş, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü..Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı..

Fatih Terim, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Hasan Şaş, son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığına başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı. .