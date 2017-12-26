Galeriler Videolar
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112007
ALTIN
157.215
DOLAR
3.8164
STERLİN
5.1013
EURO
4.5287
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi !
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi...
Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu !
Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli...
Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri !
Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri !
Quaresma'nın veda paylaşımı !
Quaresma'nın veda paylaşımı !
Aykut Kocaman'dan transfere izin yok !
Aykut Kocaman'dan transfere izin yok...

Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu !

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu.Hasan Şaş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü..

26 Aralık 2017 Salı 14:00
Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu !

Haftasonunda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçı tribünden takip eden Hasan Şaş, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü..Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı..

Fatih Terim, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Hasan Şaş, son olarak 2011/2012 sezonunda Ünal Aysal'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'in yardımcılığına başlamış ve ilk antrenörlük deneyimini bu dönemde yaşamıştı. .

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi !
Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi !
Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri !
Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri !
Quaresma'nın veda paylaşımı !
Quaresma'nın veda paylaşımı !
Aykut Kocaman'dan transfere izin yok !
Aykut Kocaman'dan transfere izin yok !
Fikret Orman , Arda Turan'ı açıkladı !
Fikret Orman , Arda Turan'ı açıkladı !
Beşiktaş'ın yıldız isimlerine kanca ! Cenk Tosun'dan sonra sıra Babel'de !
Beşiktaş'ın yıldız isimlerine kanca ! Cenk Tosun'dan sonra sıra Babel'de !
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim