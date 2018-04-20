Fatih Terim'in cezası açıklandı

İSTANBUL /

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disinlin Kurulu'nun (PFDK) kararı şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."