Fatih Terim ekibi topluyor ... Elmander geliyor ..!

Bu sefer altyapı için değişik projeleri olduğunu söyleyen Fatih Terim ; " Bu sefer değişik bir proje var kafamda. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır. Yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Yeni futbolu bırakmış antrenör diplomalarını almaya aday, almış Necati'yi çağırdım, Gökhan'ı çağırdım. Onlarla konuştum. Dedim ki bizim çok paramız yok ama itibarımız, prestijimiz her zaman var. Onlar da biz böyle bir şey talep etmiyoruz bu bizim için gururdur dediler..Elmander de cumartesi günü aramızda olucak.. Kafamdaki projelerden bir tanesi onlar normal takımlarını çalıştırırken Necati ile Elmander'in haftada bir gün de bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum. Santrforlarımızı çalıştırsınlar. ." diye konuştu.

GÖKHAN ZAN'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM