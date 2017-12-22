Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık?" sözünü esprili bir şekilde açıkladı.Fatih Terim yeniden Galatasaray'da ... Fatih Terim sözleşme imzalayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim'in dün gece saatlerinde attığı 'Nerede kalmıştık..@galatasaray' twiti gündeme bomba gibi düşmüştü.Fatih Terim neden böyle bir twit attığını da açıkladı.Fatih Terim ; "Tweet işi, kızlarımın fikri. 'Bir gün böyle bir şey olursa, bu şekilde yaparsın' dediler. Biliyorsunuz bu mecraları kullanmam ama başkandan rica ettim, anlayış gösterdi. Hacklenme falan bir şeyler olmuş ama hayır, ben bunu attım. Kızlarıma söz vermiştim. Güzel, tarihe geçmeyi severiz" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin 'Hocam nerede kalmıştınız ?' sorusu üzerine ise Fatih Terim ;"En son antrenmandaydık, orada kaldık" diyerek dönemin başkanı Ünal Aysal'a göndermede bulundu.