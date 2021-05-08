Fatih Terim'den İddialı Atak! Beşiktaş- Galatasaray Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? İlk 11'ler

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, listenin lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım içinde karşılaşma oldukça önemli, sarı-kırmızılı takım rakibi olan siyah beyazlı takımın şampiyonluk hayallerini sonraki haftalarda bırakmak için elinden geleni yapacağı benziyor. Kartallar ise sarı-kırmızılı takımın puan kazanamaması adına çetin bir mücadele verecek. Galatasaray, derbiyi kazanıp; rakibinin liderlik umudunu ertelemek isterken; Beşiktaş ise kazanarak bu maçı kazanarak şampiyon olma ihtimalini sağlamlaştırmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan, ise kıyasıya rekabeti izleyeceğimiz derbide VAR hakemi olarak görev yapacak. Fatih Terim ise derbiye bol hücumcuyla sahaya çıkıyor, Sergen Yalçın ise kazanan ilk 11'ini bozmadı.

İlk Maçı Beşiktaş Aldı

Kartallar ile aslanlar arasında gerçekleşe karşılaşmada, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık galibiyet ile Beşiktaş kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımda, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta eksik sayısı fazla, Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek olan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Cimbom 6 Maçtır Kazanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray ekibi çıkmış olduğu 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, diğer 3 müsabakada 1'er golü kalesinde buldum Galatasaraylı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak

Galatasaray ilk 11:

Muslera, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş ilk 11:

Ersin, Rosier, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Gökhan Töre, Larin