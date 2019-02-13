Fatih Terim: Benfica, Porto'dan daha iyi durumda

"İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz"

"Galatasaray rakip takıma kendi oyununu kabul ettirmek ister"

"Ocak'ta ilk adımımızı attık, nasipse Haziran'da da tamamlayacağız planımızı"

"Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz"

Fernando: Dersimize iyi çalıştık

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Brezilyalı oyuncu Fernando ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Benfica'nın Porto'dan daha iyi durumda olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İki Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlardı. Çok fazla pozisyonlar bulduğumuz, penaltı kaçırdığımız maçlar. O iki maçı dışarıda seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto'dan daha iyi bir durumda. Biz Porto performanslarını sergilersek tur için rahat bir şekilde ümitlenebiliriz" dedi.

"İNŞALLAH, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİDERİZ"

Niyetlerinin Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek olduğunu ancak bunun olmadığını dile getiren Terim şöyle konuştu; "Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti ama orada sadece santrfor değil bazı eksiklerle oynadık. Buna rağmen iki Porto maçından birini kazansak daha farklı olabilirdi. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçmemiz lazım. Bu durumda çok daha net ileriye hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz."

"GALATASARAY RAKİP TAKIMA KENDİ OYUNUNU KABUL ETTİRMEK İSTER"

UEFA'ya bildirdikleri takım listesiyle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fatih Terim, "Oyuncu olarak takviyemiz var. Yazamadığımız oyuncular da var maalesef. Ancak 3 değişiklik yapabildik. Gelen takviyelerle daha iyiyiz. Aslında son 1 senedir bu kadar takviyeye alışık değiliz. O gün de bir bahane söylemedik, bugün hiç söylemeyiz. Muhakkak, Galatasaray oyun anlayışında özellikle kendi sahasında, aynı anlayışla yakın zamanda her yerde oynayacağız, rakip takıma kendi oyununu kabul ettirmek ister. Öyle oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Maç içinde neler gelişir bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

"OCAK'TA İLK ADIMIMIZI ATTIK, NASİPSE HAZİRAN'DA DA TAMAMLAYACAĞIZ PLANIMIZI"

Fatih Terim, Galatasaray taraftarının kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Birtakım değişimler olacağını ifade ettik ve iki hedef göstermiştim, Ocak ve Haziran ayı diye. Ocak'ta ilk adımımızı attık, nasipse Haziran'da da tamamlayacağız planımızı. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Bu oyun tarzını 1996-2000 arasında 1999'dan itibaren ben ve ekibim yerleştirdik. Ondan sonra hiç geriye gitmedik. Seyirci hep bu oyunu istedi. Böyle baktığımızda, devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini açıkça Trabzonspor maçında gördük. Onun üzerine koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"MÜMKÜNSE PORTEKİZ'E GOL YEMEDEN GİTMEK İSTİYORUZ"

Ligde Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri müsabakada çok pozisyon ürettiklerini kaydeden Terim, "Bu, seyircinin uzun müddet yerine oturmaması demektir. Bizim de istediğimiz budur. Sonuç ne olursa olsun, zevk veren hem de oynadığından zevk alan bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Benfica maçına da böyle başlayacağız. İkili maçların planları farklı olabilir ama kendi saha ve seyirci avantajınız hiç değişmez. Bunu kullanmak istiyoruz. Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz. Devre arası transferleri kolay değildir. Bunların hepsini, kaybetmeden aşmamız lazım. İnşallah başaracağız" dedi ve sözlerini noktaladı.

FERNANDO: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando ise şu ifadeleri kullandı; "Benfica zor bir takım. Dersimize iyi çalıştık. İyi hazırlanıyoruz. Yarın taraftarımızın da desteğiyle çok iyi bir maç geçireceğiz. Biz neler yapabileceğimizi ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımızı, yarın muhteşem bir taraftar önünde oynayacak olmamız olarak görüyorum. İyi bir skorla ayrılmaya çalışacağız."

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