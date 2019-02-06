Fatih Terim Adana'ya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in yaşamını yitirdiği hastaneye geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim'in hastaneye gelişi
(FOTOĞRAFLI)
Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞIADANA, ()-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in yaşamını yitirdiği hastaneye geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Fatih Terim'in hastaneye gelişi (FOTOĞRAFLI) Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞIADANA, ()-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in yaşamını yitirdiği hastaneye geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim'in hastaneye gelişi
(FOTOĞRAFLI)
Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞIADANA, ()-