Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: Dibe Vurduğunda Türk Olduğunu Hatırladı

Galatasary kongre üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçeli Mesut Özil’i hedef alan sert bir yazı kaleme aldı. Altaylı, “Roberto Carlos’u kıskanmadım bunu mu kıskanacağım” başlıklı yazısında ünlü futbolcuya yaptığı eleştirilere gelen tepkileri yorumladı. Yazısında, kendisi için “Kafayı Mesut’a takmış” diyenlere “Kafayı kimseye takmam” diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Dün Mesut Özil’in Türkiye’de, her biri birer başyapıt onlarca camimiz var iken, bu camilerin tanıtımının Türkiye için turistik potansiyel yaratma olasılığı büyükken Özil’in Hindistan’dan bir caminin önünde Fenerbahçe forması ile fotoğraf koymasını eleştirdim. Hemen saldırı başladı. Kimi diyor ki, 'Mesut Özil’e kafayı taktı', kimi diyor ki, 'Mesut Özil geldi diye hasetinden çatlıyor.' Önemli, değerli bir futbolcunun transferinden çatlayacak olsa idim Fenerbahçe’nin Roberto Carlos’u transfer etmesine çatlardım. Galatasaray forması ile en görmek istediğim futbolculardan biri idi. Tam aksine böyle önemli bir futbolcuyu bize izlettirdiği için Fenerbahçe’ye minnet duydum. Kariyerinin zirvesinde gelen Van Persie’yi kıskanmadım da, zirvedeyken Alman, dibe vurduğunda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil’in gelmesini mi kıskanacağım?"

Altaylı, derdinin Mesut’la değil, “sahte bir” yerli ve milli söylemi ile olduğunu belirten Altaylı, yeni yazısıyla da çok konuşulacağa benziyor.