Fatih Altaylı'dan Rıdvan Dilmen iddiası!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor yorumculuğunu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen, şimdiye adar kimseye hakaret etmediğini ve saygısızlıkta bulunmadığını belirtmişti. Kendisi ve ailesi hakkında karalama kampanyası başlatanları tek tek ifşa edeceğini kaydeden Dilmen, soyadının onurunu koruyacağını bildirmişti. Rıdvan Dilmen'in yorumculuktan istifa etmesini açıklamasından sonra tartışmalar alevlendi.

Fatih Altaylı: "Başkan bu kadar konuşmamalı"

Rıdvan Dilmen'in istifasını yorumlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'de görev alacağı iddia edilen Dilmen'in bir dizi şartının bulunduğunu öne sürdü. Fenerbahçe'de son zamanlarda tuhaf bir durum yaşandığının altını çizen Altaylı, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa etmeye çalıştığını ve Rıdvan Dilmen'in yorumculuktan istifa ettiğini kaydetti. Kulüp Başkanı Ali Koç'un "FETÖ'nün eli hala futbolun üzerinde" açıklamasının da bir hayli ilgi çekici olduğunu belirten Fatih Altaylı, başkanın böyle karışık bir ortamda gerekenden fazla açıklama yapmasının doğru olmadığını aktardı.

"Rıdvan gelirse Emre gider"

Son zamanlarda Galatasaray yönetiminden gelen yoğun itirazların özellikle Fenerbahçe'ye yönelik olduğuna değinen Altaylı, Rıdvan Dilmen'in istifasının da bununla ilgili olduğunu iddia etti. Ünlü yorumcunun istifa ettiği NTV kanalında bir süredir eskisi kadar itibar görmediğini belirten Altaylı, Fenerbahçe'nin teknik ekibinde görev almak isteyen Rıdvan Dilmen'in birtakım şartlar öne sürdüğünü kaydetti. Bu durumun Emre Belözoğlu tarafından kabullenilmediği ve Emre'nin de istifa etmek istediği gibi iddiaların ortada dolaştığını kaydeden Altaylı, iki büyük ismin aynı çatı altında çalışmasının imkansız olduğunu aktardı.