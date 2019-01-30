Fatih Akyel: "Zor bir maç bizi bekliyor"

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,() - İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, hafta sonunda oynayacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçına ilişkin, "Zor bir maç biz bekliyor. Bodrum iyi bir takım. Kazanmaya yönelik oyun oynayacağız. Bizim için artık her maç final havasında geçecek" dedi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, ligin 19'uncu haftasında oynayacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Niğde galibiyetinin ardından, Gaziantepspor'un maça çıkmaması ile birlikte 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirten Akyel, "Bu hafta zor bir maç biz bekliyor. Bodrum iyi bir takım. Sezon başında iyi rakamlarla kurulmuş, yukarıya oynayan bir takım. Ama 2 haftadır da toparladılar, iyide sonuçlar alıyorlar. Bizimde moral, motivasyonumuz yüksek. Niğde maçında oynadığımız futbolla iyi bir izlenim verdik. Bu futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Kazanmak isteyeceğiz. Yine kazanmaya yönelik oyun oynayacağız. Bizim için artık her maç final havasında geçecek" diye konuştu.

"SAHA VE SEYİRCİ AVANTAJIMIZI KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ellerinden gelen mücadeleyi sahada göstereceklerini belirten Akyel, "Saha ve seyirci avantajımızı kullanmaya çalışacağız. Takımımız iyi oynuyor. Özverili, istekli, arzulu oynuyor, kazanmak istiyor. Takıma bir hırs geldi. Bu hırsını sahada gösteriyor. Niğde maçında dediğim gibi 2-1 bitti ama 4-1, 5-1 bitebilirdi. Kaçırdığımız çok net 3-4 tane pozisyon var. İnşallah Bodrum maçı bizim için iyi bir sonuçla biter. Takımımızda Taner'in sakatlığı bulunuyor. Taner dışında eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.

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