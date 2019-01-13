Fatih Aksoy resmi sözleşmeyi imzaladı

ANTALYA,()

Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan 1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy için imza töreni düzenlendi.

Antalya Belek'te kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Mecnun Otyakmaz, Fatih Aksoy'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadroya kattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Aksoy'un transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, "Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum bize 1,5 yıl Fatih ile birlikte olmamızı sağladıkları için. Önümüzdeki yıl için takım kadrosunu yaparken, Türk stoperin olmasının hem Türk futbolu için hem de kulübümüz adına iyi olacağı düşüncesiyle şimdiden bu hazırlığı yaptık ve Fatih Aksoy transferini gerçekleştirdik. Bu transfer hem Demir Grup Sivasspor hem de Fatih Aksoy için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Fatih Aksoy ise kırmızı-beyazlı ekibe layık olmaya çalışacağını belirterek, "İnşallah bizim için güzel bir sezon ve devamında da 1,5 yılın hepsinde güzel anılar yaşadığımız bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Aksoy resmi sözleşmeye imza atarak Demir Grup Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Aksoy'un imza töreni

-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

-Fatih Aksoy'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)