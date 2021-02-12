F1 Pilotu Fernando Alonso’ya Bisiklet Sürerken Otomobil Çarptı!

İki F1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol Fernando Alonso’ya bisiklet sürdüğü esnada bir otomobil çarptı. Alpine takımında yer alan ünlü pilot hakkında, kaynaklar Lugano’da evinin yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde kırık olduğunu belirtti. Alonso, tedavi olmak için Bern şehrine giderek alanında uzman bir doktor tarafından tedavi edilecek.

Yeni sezona katılamayabilir

Alonso’nun yaşadığı bu kazanın ardından önümüzdeki ay Bahreyn’de başlaması planlanan yeni sezona katılıp katılmayacağı da belirsizleşti. 32 grand prix şampiyonluğu bulunan Alonso, 2018 yılında McLaren ekibinden ayrılmıştı ve yarış dışında farklı alanlara yöneleceğini paylaşmıştı. Bunun ardından F1’e geri döneceğini belirten ünlü pilot, eski takımı Renault’un Alpine takımına gireceğini belirtti. Alonso 2015 yılında da yaralanmış ve sezonu kaçırmıştı.