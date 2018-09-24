Ezeli rekabetin espor şampiyonu Galatasaray Espor oldu

İSTANBUL, ()-ZULA tarafından gerçekleştirilen ve toplam 800 bin lira ödüllü Zula Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray Espor oldu. Takım Kaptanı Aytekin Yelmeç, Galatasaray Espor'un adını dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil sahada yıllardır süren Galatasaray–Fenerbahçe rekabeti internet üzerinden oynanan esporda da devam etti. 4 Ağustos’ta başlayan Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor Kulüpleri lig boyunca kıyasıya rekabet etti. Uzun süre birinci sırada yer alan 1907 Fenerbahçe son hafta birincilik bayrağını Galatasaray’a devrederken, dün Grand Pera’da oynanan offline finalde, Zula Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Espor oldu. Galatasaray Espor 1907 Fenerbahçe, Zula Süper Lig finalini ekranları başında 100 binin üzerinde kişi izledi. Toplamda ligin izlenme sayısı üç milyonu geçti.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Şampiyonluk için gururlu ve mutlu olduklarını belirten Galatasaray Espor Takım Kaptanı Aytekin Yelmeç, (21), "5 yıl önce oyunlara başladım. Zula’da 4 yıllık profesyonel oyuncuyum. Ezeli rakip Fenerbahçeyi çok iyi analiz ettik. Bugün net skorlarla 3-0 yendik. Gururlu ve mutluyuz. Galatasaray Esporun ilk kupasını aldık ve bu müzede yerini alacak. Antalya’daki turnuvada Avrupa’dan iki takımla beraber İran'la karşılaşacağız. Türkiye’den de 3 takım yer alacak ve analizimizi iyi yaptık bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Taraftar desteğini esirgemediği sürece çalışmaya devam edeceğiz ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Galatasaray Espor'un adını dünyaya duyuracağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ TURNUVADA POTANSİYELİMİZİ KANITLAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın yarışlara daha iyi hazırlandığını söyleyen 1907 Fenerbahçe Takım Kaptanı Kaan Pehlivan (25) 1,5 yıldır Zula'da oynadığını belirtti. 'Önümüzdeki turnuvalarda potansiyelimizi kanıtlayacağız' diyen Pehlivan, "Galatasaray Espor şampiyon oldu. Onların bizden daha hazırlıklı olduklarını gözlemledik. Tabi ki de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir rekabet var. Ancak burası bir espor arenası ve burada renklere fazla yer yok. Çünkü burada Fenerbahçe taraftarı yeri gelecek Galatasaray’ı da destekleyecek. Bizim için ezeli rekabet tabi devam ediyor fakat bunun baskısıyla oynamıyoruz. Burada oynadığımız oyundan keyif almak istiyoruz. Önümüzdeki turnuvada kendi potansiyelimizi kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ZULA ESPOR MERKEZİ AÇILACAK"

Zula'nın yüzde yüz Türk yapımı bir oyun olduğunu belirten InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp ise Türkiye’de 12, dünyada yaklaşık 17 milyon oyuncusu olduğunu söyledi. Ezeli rekabetin Zula Süper Lig'de olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatan Genco Alp, "Bu aynı zamanda bir gurur kaynağı. Yüz yıllık bir rekabetin Zula Süper Lig'in ilk sezonunda olması, Galatasaray Espor ve Fenerbahçe 1907 derneğinin de işin içinde yer alması bizi çok gururlandırdı. İki takımı da tebrik ediyorum. En büyük sürprizimiz ekim ayı sonunda açılacak olan Zula Espor merkezimiz. 2 bin 500 metrekare bütün esporculara yönelik idman ve özel turnuvaların eğitimin de içinde olacağı Türkiye’nin ilk ve tek en büyük etkinlik alanı. Girişler ücretsiz olacak. Zula oyununu oynayabilecekler. Youtuber imza günlerinden turnuvalara pek çok etkinliğe kapılarını açacak" diye konuştu.

Toplamda 56 maçın yapıldığı Zula Süper Lig’de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci 1907 Fenerbahçe, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü Outlaw Esports oldu.

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