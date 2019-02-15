Eyüp Gözgeç asbaşkanlığa aday olduğunu açıkladı

İSTANBUL, () -

Geçtiğimiz kasım ayında Rusya’da yapılan Dünya Boks Birliği (AIBA) Genel Kurulu'nda tekrar AIBA Yönetim Kurulu'na seçilen Eyüp Gözgeç, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) Asbaşkanlığı için adaylığını açıkladı. 2010 yılından bu yana Avrupa Boks Konfederasyonu'nun yönetiminde yer alan Gözgeç, 23 Şubat tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak olan Avrupa Boks Konfederasyonu Genel Kurulu'ndaki seçimlerde asbaşkanlık için mücadele edecek.