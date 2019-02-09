EYOF'ta 25 Türk sporcu yarışacak

İSTANBUL /

2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde 8 branşta düzenlenecek organizasyonda 48 ülkeden 14-18 yaş grubunda yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek.

İki yılda bir düzenlenen EYOF'a Türkiye Kayak Federasyonu'ndan 4 branşta (Alp Disiplini, Biatlon, Kayaklı Koşu ve Snowboard) toplam 25 sporcu yer alacak. Tüm hazılıklarını tamamlayan Milli takım sporcuları bugün Bosna Hersek'e hareket etti. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, EYOF'a katılacak tüm sporculara başarı dileyerek şunları söyledi:

"Öncelikle böylesine önemli bir yarışmada ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz başarı için üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Sporcularımız bu yarışma için kamplarını tamamladı. Kayak Federasyonu olarak başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ülkemizi en iyi biçimde temsil edeceğiz."

EYOF'a katılacak Türk sporcuların isimleri şöyle:

ALP DİSİPLİNİ: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

BİATLON: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

KAYAKLI KOŞU: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

SNOWBOARD: Altay Uras

(FOTOĞRAFLI)

