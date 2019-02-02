Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA ()



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candan Elbil

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Guilherme, Ömer (Dk.68 Eren), Murat Yıldırım (Dk.46 Robin), Donalt, Aleksic, Murat Akça, Chebake (Dk.84 Barış), Mina, Bülent, Bifouma

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Şamil, Hasan (Dk.84 Varela), Umut, Deniz, Artem (Dk.81 Oleksandr), Chery (Dk.90 Levent), Sapunaru, Kanak, Atilla

GOLLER: Dk.19 Aleksic (Yeni Malatyaspor) Dk.14 Kravets (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Lopes, Deniz, Atilla (Kayserispor)



Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

14'üncü dakikada sağ kanada atılan uzun topa hareketlenen Deniz, topu kontrol edip sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. İyi yükselen Artem Kravets sol köşeye düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Danijel Aleksic yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

25'inci dakikada Bülent, ceza sahası ön çizgisi sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

28'inci dakikada Tjaronn Chery, ceza alanına girmeden yayın sağından şutunu çekti, topu kaleci Farnolle topu tek hamle de kontrol etti.

33'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic, sert vurdu, top ağlarla buluştu. Kayserisporlu futbolcuların itirazıyla hakem Mete Kalkavan, 'Video Yardımcı Hakem (VAR)' sistemesiyle Guilherme ofsayt konumunda olduğu için gol geçersiz sayıldı.

53'üncü dakikada Chebake, sağ kanattan ceza alanına girerek, kaleciyi de geçti, boşta kalan topa Bifouma penaltı noktasından vurdu, Kayserispor'lu futbolculara çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

75'inci dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu arka çizgiye doğru ortaladı, Donald'ın yerden vurduğu sert vuruşunda topu Silviu Lung bacaklarıyla topu çeldi.

Karşılaşma 1-1'li eşitlik ile sonuçlandı.



(FOTOĞRAFLI)