Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 4-4

Taha AYHAN / MALATYA,()

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Guilherme, Boutaıb, Adem, Sadık, Donald (Dk. 90 Ahmet), Aleksic, Issam Chebake, Mina, Munıru (Dk. 46 Pereira), Rahman (Dk. 64 Eren)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal- Medjanı, Mattıas, Robınho, Muhammet (Dk. 76 Kone), Dos Santos, Rıybalka (Dk. 56 Papp), Hakan, Oliveira, Emre (Dk. 72 Torje), Ziya Erdal

GOLLER: Dk. 11 Mina, Dk. 67 Donald, Dk. 77 Adem, Dk. 80 Eren (Yeni Malatyaspor), Dk. 17 Muhammet, Dk. 21 ve 24 Robinho, Dk. 75 Hakan (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Douglas (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Adem, Sadık, Eren (Yeni Malatyaspor), Ziya Erdal, Dos Santos, Robinho (Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8'incı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı.

11'inci dakikada soldan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina topu ağlara gönderdi: 1-0.

17'nci dakikada savunma arasına atılan topa hareketlenen Muhammet, ceza sahasına girmeden sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

21'inci dakikada Dos Santos'un sağ kanattan gönderdiği topa arka direkte bekleyen Robinho dokundu, top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

24'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho yerden sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

52'nci dakikada Douglas rakibi Adem ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibini ittiği gerekçesi ile hakem Bülent Yıldırım tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pereira'ın pası Ziya'dan sekerek ceza yayı sağ çaprazında Donald'ın önünde kaldı. Donald uzak mesafeden doğrudan kaleyi sert vurdu. Onun vuruşunda savunmada David Braz'a çarpan top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-2.

73'üncü dakikada Gabriel Torje sol çaprazdan ceza sahasına girdiği sırada rakibi Chebake'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım beyaz noktayı işaret etti. Muhammet Demir, meşin yuvarlağı yerden sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Fabien Farnolle gole izin vermedi.

75'inci dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Robinho ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Hakan Arslan vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sol direğe çarparak filelerle buluştu: 4-2.

77'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topu rakibinden kurtaran Khalid Boutaib altı pas sağ çaprazından pasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Adem, yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-3.

80'inci dakikada Pereira'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Guilherme, son çizgiye inerek ortasını sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Eren'in, kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 4-4.

90+5'inci dakikada ceza sahası dışından Ahmet, kaleye sert vurdu. Kaleci Ali'den seken topu ağlara gönderen Adem'in golünü yan hakem ofsayt bayrağını gösterdi, gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 4-4'lük eşitlikte sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)