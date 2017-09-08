EuroBasket 2017'de rakibimiz son şampiyon İspanya !

Bu sene ev sahiplerinden biri olduğumuz EuroBasket 2017'de D grubundaki son maçımızda dün akşam Letonya'ya 79-89 mağlup olduk. Gruptaki diğer rakiplerimiz Rusya, Sırbistan, Büyük Britanya ve Belçika'ydı.

Grup maçlarında Büyük Britanya ve Belçika'yı yenerek son 16 turuna 4. olarak yükseldik ve son şampiyon İspanya ile eşleştik.

Eğer Letonya'yı yenip grubu 3. olarak bitirebilseydik son 16'daki rakibimiz turnuvanın favorisi İspanya yerine daha dişimize göre olan Hırvatistan olacaktı.

EuroBasket'te yola devam!



Rusya ve Sırbistan mağlubiyetlerinden sonra gruptan 3. çıkmak için kazanmak zorunda olduğumuz Letonya maçında mağlup olduk.

Geçtiğimiz akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma Letonya'nın 79-89 üstünlüğüyle sonuçlandı.

NBA takımlarından New York Knicks'in genç yıldızı Kristaps Porzingis 28 sayı 7 ribaund ile maçın adamı oldu.

Türkiye Milli Takımı'nda ise Cedi Osman'ın 24, Melih Mahmutoğlu'nun 19 sayısı maçı kazanmamıza yetmedi.



Türkiye'nin milli takımlar bazında işi zora sokma alışlanlığı bu turnuvada da maalesef devam ediyor.

Rusya, Sırbistan ve Letonya maçlarından herhangi birini kazanarak grubu 3'üncü olarak bitirip daha kolay bir rakiple karşılaşma şansını kaybettik.

Her ne kadar yolumuza devam ediyor olsak da bu durum turnuvada olabildiğince ilerlemek konusunda işimizi biraz zorlaştıracak gibi görünüyor.



D grubunu 4. olarak bitiren Türkiye'nin rakibi, C grubunu 1. sırada bitiren İspanya oldu. İspanyolların son 4 Avrupa Şampiyonası'nda 3 şampiyonluğu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Turnuvanın favorisi olarak görülen İspanya'nın kadrosunda Marc ve Pau Gasol kardeşler, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Hernangomez ve Juan Carlos Navarro gibi yıldızlar bulunuyor.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Llull ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

Milli takımımızda ise Cleveland Cavaliers'a transfer olan Cedi Osman ve son maçlarda iyi performans sergileyen Melih Mahmutoğlu en büyük kozlarımız olacak.