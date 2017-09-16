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EuroBasket 2017'de finalin adı belli oldu : Sırbistan - Slovenya !

EuroBasket 2017 yarı final maçında Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 01:20
EuroBasket 2017'de finalin adı belli oldu : Sırbistan - Slovenya !

Çeyrek finalde Yunanistan'ı eleyen Rusya ile İtalya'yı saf dışı bırakan Sırbistan, turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sırbistan, Kuzmic, Bircevic ve Jovic'in sayılarıyla 2. dakikada 5-0'lık üstünlük elde etti. Ardından Mozgov ile pota altından üst üste basketler bularak rakibine 6-0'lık seriyle karşılık veren Rusya, 4. dakikada skoru lehine çevirdi: 6-5. Sırbistan, 7-0'lık seri yakalayarak 5. dakikada 12-6 öne geçti. Kalan bölümde Shved'in arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı bir sayıya kadar indiren Rusya'ya Bogdanovic, Marjanovic, Lucic ve Milosavljevic ile cevap veren Sırbistan, Micic'in çeyreğin bitimine 2 saniye kala attığı basketle ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta sayı üretmekte sıkıntı çeken Rusya karşısında Marjanovic, Bogdanovic ve Jovic ile sonuca giden Sırbistan, 15. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 26-36. Yaptığı etkili savunma ile rakibinin birçok hücumdan boş dönmesini sağlayan Sırbistan, 14-0'lık seri yaptı ve 16. dakikada Macvan'ın attığı basketle 16 sayılık fark elde etti: 26-42. Shved'in skor yükünü çektiği Rusya önünde özellikle pivot Marjanovic'in etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, soyunma odasına 48-34 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da dış atışlardan buldukları isabetlerle başladı. Sırbistan'ın Bogdanovic, Kuzmic ve Lucic ile bulduğu sayılara Shved, Fridzon, Mozgov ve Vorontsevich ile yanıt veren Rusya, 11-0'lık seri yaparak 27. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 52-57. Sırbistan, Milosavljevic, Marjanovic ve Jovic'in kazandırdığı basketlerle 29. dakikada 64-52'lik üstünlük yakaladı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren Sırbistan, Shved ve Kurbanov ile sayılar bulan Rusya karşısında final periyoduna 66-57 önde girdi.

Rusya, Shved, Khvostov ve Zubkov ile üst üste sayılar bularak 33. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 65-69. Sırbistan, Macvan'ın serbest atış çizgisinde attığı basketlerle 25. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 65-75. Üst üste hücumlardan sayı atamadan dönen Sırbistan karşısında Shved ve Zubkov'un sonuca gitmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Rusya, 36. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 73-75. Ardından Bogdanovic'in kritik sayılarıyla Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermeyen Sırbistan, karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.

Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, kaydettiği 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Rusya'da ise Aleksei Shved'in 33 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

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