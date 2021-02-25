EURO 2021 tek ülkede oynanabilir!

Normal şartlarda geçen yıl Haziran ayında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılı Haziran ayına ertelenmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca vaka sayısının görülmesi nedeniyle futbolcuların sağlığının olumsuz etkileneceği ve şampiyonaya gölge düşeceği belirtilerek turnuva ertelenmişti. Ayrıca salgın döneminde oynanacak bir turuvaya ilgi gösterilmeyeceği ve ev sahibi ülkelerin haksızlığa uğramaması için de bu kararın alındığı kaydedilmişti.

Futbolcuların ülke ülke gezmesi ne derece sağlıklı?

Bu yıl yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda maçların 12 farklı ülkede yapılacak olması birçok futbolseverin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Tam da milyonlarca vaka ve yüz binlerce ölüm sayısına neden olan pandemi döneminde takımların bu kadar fazla gezecek olmasının ne derece sağlıklı olduğu tartışılmaya başlandı. 12 ülkeli sistemin ertelenen turnuva için de geçerli olacağı ancak gerekli görülmesi durumunda bunun da değiştirilebileceği ifade edildi. Avrupa Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği ülkelerin "İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan" olduğu kaydedildi.

Maçlar tek ülkede oynanabilir!

Haziran ayında başlaması planlanan Avrupa Şampiyonası'nın tek ülkede oynanmasının daha güvenli olacağı belirtiliyor. Bütün maçların tek ülkede oynanması önerisine UEFA'nın da sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin aktardığı bilgilere göre şayet bu durum gerçekleşirse turnuvanın düzenleneceği ülke büyük olasılıkla İngiltere olacak. İngiltere'de yaygın olan mutasyonlu virüs nedeniyle böyle bir kararın yanlış olacağını düşünenler ise vaka sayılarının görece daha düşük olduğu bir ülkenin seçilmesinin uygun olacağı görüşünde birleşiyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvanın final maçının 11 Temmuz'da oynanacağı hatırlatıldı.