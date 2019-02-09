Gürkan DURAL/BURSA,()

İstanbul’da yapılan Komple Atlet ve Çoklu Branş yarışlarında Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eslem Tüm, ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yapısından yetiştirdiği sporcularla gururlanmaya devam ediyor. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti. U16 Kızlar çoklu branşlarda yarışan Eslem Tüm, 800 m ve 60 m engel yarışlarında birinci, uzun atlama da ise ikinci sırada yer aldı. Genel toplamda 2074 puan toplayan Eslem Tüm, çoklu branşlarda birincilik kürsüsüne çıkarken, şampiyonluk kupasının da sahibi oldu.

U16 Kızlar çoklu branş kategorisine yarışan bir başka Büyükşehirli sporcu Gülşah Cebeci ise 800 m ve 60 m engel koşularında üçüncü, uzun atlama da ise dördüncü olurken genel toplamda 1910 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.

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