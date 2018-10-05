Eskişehirspor - Hatayspor: 0-3

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), İlker Takpak (xx), Cemal Alpay (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Bedirhan (xx), Semih Güler (xx), Cemali (xx)(Dk.80 Tolga), İsmail (xx), Mevlüt (xx), Mehmet Özcan (xx), Talha (xx)(Dk.63 Kaan Gül xx), Fıratcan (xx), Mehmet Feyzi (xx)(Dk.74 Alperen xx), İbrahim Halil Öner (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xxx), Sadi (xxx), Yusuf (xxx)(Dk.84 Soner), Murat Paluli (xxx), Kubilay (xx)(Dk.46 Yılmaz xx), Hamza (xxx), Selim (xxxx), Diallo (xxx), Gökhan (xx)(Dk.63 Wellington Silva xx), Caner (xxx)

GOLLER: Dk.40 ve 67 Selim, Dk.90+3 Diallo (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Bedirhan, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor). Diallo (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.



15'inci dakikada Kubilay'ın ceza alanı dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

28'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında İbrahim Halil Öner'in vuruşunda top dışarı gitti.

40'ıncı dakikada Hamza'nın pasında Selim, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada Hatayspor atağında topla birlikte ceza alanına giren Selim, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

90+3'üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında Diallo ceza alanına girer girmez sert vurdu ve top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 0-3.

Bu sonuçla Hatayspor, Eskişehirspor deplasmanından 3-0 galibiyet ile ayrıldı.

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