Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - Eskişehirspor'un kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti. Çapa şöyle konuştu: "Sonuçtan tabii ki memnunuz. Edilen mücadele bizi gayet memnun etti. Çünkü karşımızdaki rakip sonuçta sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulan bir oyuncu grubundan oluşuyor. Bunu da sahada oynayan kulübede oturan oyuncu kalitesine baktığın zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama tabii bunlar bize bir şey kazandırmıyor. Biz kendi oyuncu kalitemize ve oyuncu karakterimize bakarak devre arasına kadar ne kadar puan toplayabiliriz. Çünkü bu puan veya puanlar bizim devre arasındaki hedeflerimizi belirleyecek. İkinci devre inşallah transfer yasağını da kaldırıp önümüze bakacağız. Ama bu süreçte de tabii ki yapmamız gereken işler var. Bunlardan bir tanesi şu anda oynayan oyuncu kardeşlerimizin eğer devre arasına kadar ön plana çıkartabilirsek sezon sonuna doğru bu sayıyı 5-6 yapabilirsek hem Eskişehirspor'a çok şey katmış oluruz hem de Türk futboluna katmış oluruz. Oyun olarak biz sahada doğru durarak, doğru pozisyon alarak ve o pozisyonda doğru işler yaparak oynamaya çalışıyoruz. Oyun içerisinde çok fazla pozisyon vermedik bu bir gerçek. Kendimiz de çok fazla pozisyona giremedik ama 90'ıncı dakikada Furkan'ın yakalamış olduğu bir pozisyon vardı, eğer onu İbrahim'e verebilmiş olsaydı şuanda değişik duygularla konuşabilirdik. O duygular hala bende hakim. Çünkü galip gelmiş kadar mutluyum. Nedeni de oyuncularımızın göstermiş olduğu arzu istek ve sahada vermiş olduğumuz görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Bu da önümüzdeki haftalarda sonuca yansıyacaktır. Taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Hakeme yapmış oldukları tepkileri çok medeni şekilde yaptılar. Demek ki Eskişehirspor gerçekten Türkiye'de bir örnek. Gerçekten taraftarı ve şehir olarak, takım olarak Türk futbolunda her zaman olmak zorunda. Olması için de herkesin artık elini cebine sokması gerekiyor. "

KOŞUKAVAK: "2 PUAN KAYBETTİK'

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Eskişehirsporlu genç futbolcuların 1 puan çin oynadıklarını söyledi. Kendilerinin 2 puan kaybettiklerini ifade eden Koşukavak şunları kaydetti: "Maç öncesinde böyle yaşayacağımı biliyordum. Buraya bir Balıkesir de geldi aynı şeyi yaşadı. Bu tür takımlara karşı oynamak zor. Çok ciddi motivasyonları var. Seyircinin itmesiyle beraber fazlasıyla oyunu bozuyorlar.Çok rahatsız edici oluyorlar. Siz oynamak için sahada olduğundan dolayı onlar direk bir puan için oynadıklarından dolayı çok kolay olmuyor. Çünkü Eskişehir için bir puan çok kıymetli ve değerli anlayabiliyorum onları. Bize gelince bizim için 3 puan çok kıymetli ama bazen çok koşmak büyük sermaye oluyor. Koşarak mücadeleleri bozdular. Ama tabi topun onlarda kaldığı süreye bakınca da orası biraz rahatsız edici. Hem benim adıma rahatsız edici hem de daha önce ülke futbolu adına rahatsız edici. Sürekli oyunun durması, tabii oyuncu sağlığı için önemli. hakemler de böyle durumlarda etkisiz hale geliyor. Sürekli oyun duruyor. İçeride sağlık ekibi. Böyle olunca da siz oynamak için saha olduğundan dolayı sürekli ısınan oyun kopukluluklara sebebiyet veriyor. Böyle de puan kaybediyorsunuz. Eskişehir içeride kaybetmiyor. Çünkü tek yönlü bir oyun oynuyor. Tamamen gol yememe adına. Haklı da, doğrudur. Çünkü oyuncuları genç. Öyle oynamak zorundalar. İki puan kaybettik. Ama buraya kim gelse golü bulamazsa bunu yaşar. Bu çok net bir şey. O yüzden genç, Eskişehirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fuat Çapa'nın açıklamaları

- Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları

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