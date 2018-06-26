Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kulüp yöneticileri ile teknik direktör Fuat Çapa katıldı.

Gelecek sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Halil Ünal, "Aslında ben bugünü tarihi bir gün olarak ilan ediyorum. Çünkü küllerinden yeni doğacak bir Eskişehirspor yaratmak tek hedefi ve hayali şampiyonluk olan bir kadro oluşturmak. Bu kadroya da bugün için bir teknik patron atadık. Uzun süredir yönetim kurulu ile yaptığımız istişarede Fuat Çapa hocamız ile anlaştık. Şampiyonluklar meşakkatli yollardır. Eskişehirspor'un gelecek bir yol haritasının bu yol haritasında şampiyonluğun dışından hiç bir şey düşünmeden yola çıkılacak plan ortaya koyduk. Bu çerçevede hocamız ile birçok konuda anlaştık. Malum yeni sezonda TFF 1'inci liginde bu ligin korkulu rüyası olan kadroyu yaratmak ve tek hedefi şampiyonluk olan bir yola koyulmak üzere buradayız. Bu şampiyonluklar meşakkatlidir. Eskişehirspor büyük bir camiadır. Marka değeri çok üst düzeydedir. Bizler inandık, sizlerde inanın ve sahip çıkın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlik, beraberliğe morale ihtiyacımız var. Hepsini başaracağız. Teknik direktörümüzle 1+1 yıllık sözleşme ile yola çıkacağız. Hocamız buraya bir para için gelmedi. Biz kimsenin emeğini karşılıksız bırakmayız, imkanlar ölçüsünde. Kulübün imkanları ölçüsünde bunu karşılamaya çalışacağız. Bu işin büyük ödülü şampiyonluktadır. Yarından itibaren transferlerimiz hızlı bir şekilde başlayacak. İyi bir kadro kuracağız. Şampiyon olacağına inandığımız bir kadro kuracağız" dedi.

FUAT ÇAPA: "BU LİGİ İYİ BİLİYORUZ"

Eskişehirspor'un başarısı için gereken fedakarlığı yapacağını söyleyen teknik direktör Fuat Çapa, "Beklentilerin neler olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bunları gerçekleştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kadro için kimse endişe etmesin. Çünkü burada çok deneyimli yönetim kurulu ve başkan var. 2 yıl önce de bu takım sıfırdan kuruldu. Aynı zamanda biz de 2 yıl önce Bolu'da sıfırdan bir takım kurduk. Eskişehirspor finalde kaybetti. Biz Play-Off'da kaybettik. Bu ligi biliyoruz. Bu ligde nasıl oynandığını çok iyi biliyoruz. Bu takımın layık olduğu Süper Lig'e, inşallah hep birlikte tüm çabayı gösterip sezonu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından teknik direktör Fuat Çapa ile Eskişehir Kulübü Başkanı Halil Ünal 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın konuşması

- Teknik direktör Fuat Çapa'nın açıklamaları,

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN- ESKİŞEHİR/