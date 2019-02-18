Eskişehirspor - Abalı Denizlispor maçının ardından

Eskişehirspor'un kendi sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ilk bölümlerinde çok iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi. Pozisyon vermeden 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını kaydeden Çapa, "İlk 30 dakika özellikle çok iyi oynadık. Tempo olarak, hem oyun hem de varyasyon olarak çok iyi işler yaptık. Doğru bir zamanda ve hak ettiğimiz bir golle de öne geçtik ama maalesef daha net pozisyonu kaçırdık. Belki de maçın dönüm noktası orası oldu. 2-0’ı yakalamış olsaydık iş tamamen değişik yerlere gidecekti. Rakibimizin bu sezon oynamış olduğu oyun çok net belli. Topu kazandıktan sonraki çıkışları çok etkili. Çünkü bunu oynayabilecek oyuncu grubuna sahipler. Özellikle öndeki dörtlü birde Aissati’yi ilave edecek bu 5 oyuncu özellikle geçişlerde çok etkiliydi. Oynarken hem oyunu yönlendirip hem de kapanan bir Denizlispor vardı. Özellikle ilk yarım saat dönen toplarda da doğru bir biçimde pozisyon almamız gerekiyordu. Çok net bir şekilde yaptık, çok güzeldi ama kendi yapmış olduğumuz hatadan dolayı 1-1 oldu. Ama ondan sonraki süreç, takım adına vermiş olduğu reaksiyon gayet güzeldi ilk devre. İkinci devre biraz daha sakin kalmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Çünkü bugün ilk defa birlikte oynayacak oyuncu grubuna bakacak olursak gayet fazlaydı. Ben genel olarak değerlendirecek olursam bugünkü oyundan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim, mücadeleden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sadece sonuç üzdü bizi. Pozisyon vermeden 2 puan kaybettik bu üzücü olan" dedi.Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise iyi bir futbol akşamı yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Buraya gelirken gerçekten zor bir müsabakaya geleceğimizi biliyorduk. Eskişehir'deki dostlarımı da görmekten mutlu oldum. Bana gösterilen yakınlığa çok teşekkür ederim. Sosyal medyada, farklı mecralarda maç çok başka bir atmosfere çekiliyordu ama hiç de öyle olmadı. Maç öncesi de güzel bir futbol akşamı olsun demiştim, öyle de oldu. Küçük küçük, tatlı rekabetler olsun, atışmalar olsun. En ufak bir çirkinlik olmadan müsabaka bitti. Tabii ki bizim bir hedefimiz var. Her müsabakayı kazanma adına çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlayamadık. İlk 30 dakika özellikle istediğimizi oynayamadık, gol de yedik. Ama ilk yarının son 15 dakikası toparladık ve beraberlik golü attık. Galibiyet golünü de atabilirdik. Ama ikinci yarı çok kora kor bir mücadele oldu. İki takım da kazanma adına hamleler yaptı. Sonuç olarak berabere bitti. Bizim, kendi penceremizden baktığımız zaman hedeflerimiz doğrultusunda, bir de deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Bizden önceki iç saha maçında 3 tane atmıştı Eskişehirspor. Eskişehir takımını, camiasını, gençlerimizi kutluyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçtiler. Yeni transferlerle çok ciddi bir ekip oluşmuş. İyi bir futbol akşamı olsun diyordum. Öyle oldu zaten. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz."

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fuat Çapa'nın açıklaması

- Yücel İldiz'in konuşması

- Genel görüntüler