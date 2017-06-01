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Eskişehir'de Konya'nın Şampiyonluk Bayramı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde penaltılara kalan karşılaşmada Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu

01 Haziran 2017 Perşembe 00:32
Eskişehir'de Konya'nın Şampiyonluk Bayramı!

Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupasında tarihi bir zafer kazanarak şampiyon oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan maçta penaltılarda Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu.STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx) 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xxx)- Uğur (xxx), Bekir (xxx), Epureanu (xxx), Eren (xx)(Dk.74 Alparslan xx), Emre Belözoğlu (xxx),  Mahmut (xxx), Visca (xxx), Mossoro (xxx), Cengiz Ünder (xxx), Adebayor (xxx)(Dk.81 Mustafa Pektemek)(Dk.106 Napoleoni)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxxx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Vukovic (xxx), Douglas (xxx), Ömer Ali (xxx), Jonsson (xxx)(Dk.78 Volkan xx), Ali Çamdalı (xxx), Milosevic (xxx)(Dkb106 Fofana), Amir (xxx), Bajic (xxx)

PENALTILAR: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir). Hora, Bajic, Vukovic, Skubic (Atiker Konyaspor).

SARI KART: Dk.107 Douglas (Atiker Konyaspor)

Eskişehir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında normal süresi ve uzatma dakikaları golsüzlükle sonuçlanan maçta Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir'i  penaltı atışlarında 4-1 yenerek taraftarlarının sevinç gösterileri arasında kupayı kaldırdı.

12'nci dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in uzaktan şutu auta gitti.

25'inci dakikada Eren'in sol çaprazdan sert şutunda top dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Visca'nın pasında Mahmut ceza alanı dışından sert vurdu, top kaleci Serkan'da kaldı.

40'ıncı dakikada Visca'nın şutu auta çıktı.

59 Mossoro'nun arka direğe ortasında Mahmut'un kafa vuruşunda top auta gitti.

64'üncü dakikada Milosevic'in sağ çaprazdan şutunda top kalecinin kontrolünde auta çıktı.

65'inci dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali'nin sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'ın elleri arasından direğe çarpıp geri döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Alparslan'ın ortasında Adebayor'un ceza alanında sert vurdu, kaleci Serkan son sanda topu kornere çeldi.

Normal süresi 0-0 tamamlana karşılaşmada uzatmalara gidildi.

102'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun ortasında Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çelerek gole izin vermedi.

Uzatma dakikalarında her iki takımın gol çabaları sonuçsuz kalınca penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda Atiker Konyaspor'da Hora, Bajic, Vukovic ve Skubic atışlarını gole çevirdi. Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu kaleci Serkan ile topu ayrı köşelere yollayarak golü kaydetti,  Epureanu'nun vuruşunda ise kaleci Serkan topu ayağıyla çıkardı, Cengiz Ünder'in vuruşunda da top üst direkten döndü.  Penaltı atışlarında Atiker Konyaspor, Medipol Konyaspor'u 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.



Son Güncelleme: 01.06.2017 00:53
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