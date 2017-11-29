Eski hakem Erman Toroğlu evliliğini bitirdi !

FIFA kokartlı eski hakem ve şuanda da futbol yorumculuğu yapan Erman Toroğlu eşi Şükran Toroğlu'ndan boşandı.Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile önceki hafta görülen tek celsede anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.