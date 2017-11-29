Eski hakem Erman Toroğlu evliliğini bitirdi !

Geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtığı öğrenilen Erman Toroğlu'nun lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile önceki hafta görülen tek celsede anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.
Davayı açtığı gün boşanan Erman Toroğlu, kimseye görünmemek için akşam üzeri eşiyle birlikte adliyeye gittiği öğrenildi.Boşanmadan önce mahkemeye bir protokol sunan Şükran Toroğlu, boşanmak istediğini ve boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Boşanma protokolü kapsamında Erman Toroğlu’nun Şükran Toroğlu’na bazı taşınmazlar verdiği ve tazminat ödediği öğrenildi.