Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a tahliye (1)

Özden ATİK - İSTANBUL FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çatkıç'ın...

Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a tahliye (1)

Özden ATİK - İSTANBUL

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çatkıç'ın arşiv görüntüsü

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