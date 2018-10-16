Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a tahliye (1)

Özden ATİK - İSTANBUL
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çatkıç'ın arşiv görüntüsü
Özden ATİK - İSTANBUL FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çatkıç'ın...
Özden ATİK - İSTANBUL
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çatkıç'ın arşiv görüntüsü