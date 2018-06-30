Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'a kadar Kayseri'de sürdürecek olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ''Transferin yüzde 80'i bitti. Kayseri, Erzurum ve Hollanda kampı süreçlerinde takımdan ayrılmak veya bizim göndermek istediğimiz oyuncular olursa ona göre takviye yapacağız'' dedi.

Kayserispor'un 2018-19 sezonunda Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı olacağını, sarı-kırmızılı takımın yenilse dahi taraftar tarafından alkışlanacak bir oyun ortaya koyacağına vurgu yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ''Bizden bekleneni ve isteneni biliyoruz. Ona göre bir takım yaptık. Herkesin takdirle izleyeceği, her açıdan Kayseri'yi temsil edecek başarılı bir ekip olacağız'' diye konuştu.

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI 6 TEMMUZ'DA KAYSERİ'DE

Kayserispor'un birinci dönem kampına, sezon bitiminden sonra ülkelerinin milli takımlarına gittikleri için tatile geç çıkan futbolcuları, Umut Bulut, Deniz Türüç, Lung, Sapunaru, Kana Biyik, Mendes ve Atila'nın en geç 6 Haziran'a kadar Kayseri'de olacaklarını bildirildi. Teknik direktör Sağlam bu oyunculara ilave olarak Antalyaspor'dan transfer edilen Sakıb'ın da izinli olduğunu belirterek, ''Milli takımlara giden, yönetimin özel izin verdiği oyuncularımızın tamamı, ikinci dönemde Erzurum'da yapacağımız kampta hazır bulunacaklar'' ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KİRALANAN 3 OYUNCU DA KAMPTA

Öte yandan, geçen sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Oğuzhan Berber, Mert Özyıldırım, Berkant Kök ve U-19 takımından 5 oyuncu ile PSV Eindhoven'in deneme antrenmanlarına çağrılan U-14 oyuncusu Emre Demir'de antrenmanlara katıldı.

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